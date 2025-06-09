灣區熱搜：科創兼研政 理大前海建「雙中心」 聚焦智能傳感技術 獻計深港對接

明報記者 蔡宛均

創新中心主任兼理大建築環境及能源工程學系教授魏敏晨稱，創新中心主要做技術研究，目的是參與前海產業的發展，為產業賦能。創新中心融合了新型研發平台、創業孵化平台及交流合作平台3種不同功能。其中，根據前海的產業特點，新型研發平台聚焦智能傳感器與影像研究、智慧醫療與健康研究、智能設計與創新研究三大方面（見表），「例如過去半年（試營運期間），智能傳感器與影像研究的團隊已與OPPO、影石Insta360達成兩項合作，下半年也會有更多與產業相關項目落地」。

助港澳青年北上實習就業

創業孵化平台主要將優質創業項目和團隊引入前海；合作交流平台則幫助更多港澳青年到前海實習就業、促進高水平對外交流。魏敏晨指出，除了理大在職師生和校友，也非常歡迎使用理大技術的項目或團隊進駐創業孵化平台，研究範圍不一定需要與創新中心的三大方向一致，只要能與前海的產業或者各種工業結合便可。

研究中心則主要從事政策研究，主要對接深港合作、融入國家發展戰略的關鍵部署，聚焦深港規則銜接、跨境金融、營商環境等八大領域，致力於提出可操作、具前瞻的政策建議。研究中心助理主任兼理大建築環境及能源工程學系首席研究員吳池力稱，研究中心會針對國家戰略和香港需求，為政策制定者、業界和社會提供精準可行的建議。而在過去一年多，研究中心已為深圳政府提供10多項內部參考報告，接下來會重點推進政策研究、智庫活動、對外合作、人才交流與學術成果建設5方面工作。「我們主要關注科技創新方面，但除此之外，理大在設計、文化、酒店、旅遊、管理和醫療等方面也有優勢，如果政府有需要，我們也會在科技創新範圍以外的領域進行相應研究。」

設計、旅遊具優勢 政研或「踩過界」

除了前海，理大在中山和惠州也建立技術創新研究院，為當地產業提供科研及技術攻堅。理大校長滕錦光表示，未來也會考慮繼續在大灣區其他城市建立相關研究機構，「不過目前會優先考慮研究院的科研項目擴容而非增量，例如近期惠州的研究院便增加了人工智能項目」，又說除了大灣區，理大還在多個內地城市建研究院，「我們希望現階段能夠集中精力先把這些項目做好」。

理大「雙中心」揭牌當日，還同時宣布「理大國際未來挑戰賽（前海賽區）」正式啟動，參賽者將就人工智能結合智能建築、元宇宙、擴增實境或虛擬實境、智能穿戴及大健康等不同領域的應用情况提出創新解決方案。