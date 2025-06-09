無綫取消卡通片字幕 機構憂減聽障兒童學習興趣

掀裁員揣測 無綫譴責未經證實報道

以往無綫「翡翠台」在下午兒童時段播出的節目或動畫，皆會提供繁體或簡體中文字幕；惟根據該台網上節目表，自製兒童節目《Hands Up》，以及《櫻桃小丸子》、《多啦A夢》、《忍者亂太郎》、《星光魔法》等多套兒童動畫，今日起節目表再沒有中文字幕的標示，若取消字幕安排，乃繼「ViuTV」後第二個電視頻道作同類改動。

聽障機構「龍耳」創辦人邵日贊表示，不少聽障兒童透過觀看動畫吸收資訊並學習社交技巧，「例如是用哪些字詞去組成句子，或者如何與別人交流」；而日後不設字幕會窒礙他們了解節目內容，長遠將削弱他們的學習興趣。他促請政府新增要求本地免費電視台為兒童節目提供字幕，保障聽障者公平獲取資訊的權利。

通訊事務管理局辦公室昨回覆查詢稱，免費電視持牌機構必須每周提供至少14小時兒童節目，而在黃金時段（即晚上7至11時）播出的節目必須配有字幕，除非獲事先批准，否則必須遵守相關指定播放節目及字幕要求。