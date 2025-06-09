皇后山食水攙雜質 水署清洗近千戶水表

街站收近千戶要求

水務署昨晚於社交媒體發文稱近日收到皇后山邨及山麗苑居民要求清洗水表。該署稱，水表裝置內包含一個俗稱「沙格」的濾網配件，有助阻隔雜質，在清洗水表時，水務署工作人員會把水表從供水系統拆下，用水冲洗及利用工具清除積於沙格的雜質。

該署稱，水務署日常接獲有關水務事故個案後，一般需時至少一個工作天才能安排及完成清洗水表，在今次事故中，該署在短時間內收到大量住戶要求協助清洗水表，為爭取在短時間內回應訴求，即時安排增調人手，居民如需協助可致電水務署24小時熱線2824 5000。

署方：已增調人手處理

另外，房屋署表示，會在6月9至10日再全面清洗皇后山邨及山麗苑的食水缸。

民青局長麥美娟昨接受商台《政好星期天》訪問表示，過去一周關愛隊、區議員及地區「三會」成員在當區設立街站，合共接獲逾100宗求助個案，他們為居民派發食水，以及為搬運食水有困難的市民提供服務。