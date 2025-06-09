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避撞翻欄墮橋警 周一鳴：開始蘇醒

【明報專訊】上周五（6日）港深西部公路發生城巴猛撼為故障巴士「頂尾」警車的交通意外，網上流傳車cam片段顯示，B3X城巴在故障巴士與路壆之間路肩衝過，警員無路可退，翻越欄杆墮至橋下。墮橋受傷警員仍留醫深切治療病房，情况危殆。警務處長周一鳴昨午表示，受傷警員開始蘇醒，等候醫生進一步檢查。

周一鳴昨午出席「提子」5歲防騙生日派對後被問及墮橋受傷警員情况時表示，「有個好消息佢開始蘇醒」，正待醫生進一步檢查，希望其情况愈來愈好。警方就意外正作全方位調查，已掌握目擊證人、行車記錄儀片段，如果網上有流傳事發時片段亦會留意。周一鳴稱，同事當時已「做晒應該要做嘅嘢，但意外就係意外，架車要咁樣撞埋去，用咩方法都未必可避免」。

網上流傳車cam片段顯示，故障巴士當時停在公路慢線，警車停在後方約10米處，警車尾亦放有至少兩個雪糕筒，涉事B3X城巴沿慢線駛至，先掃跌雪糕筒，再猛撼警車尾，與此同時，兩名交通警員先後從故障巴士下車，疑聽到撞車巨響，較後下車警員走至故障巴士前方，另一警員斜跑向路壆，惟B3X未有停下，沿路肩衝向該警員，警員無路可退，翻越路壆欄杆跳橋躲避；被撞的警車則彈向右邊，撞向途經的士，再溜向慢線。

相關字詞﹕墮橋 警車 城巴 港深西部公路

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