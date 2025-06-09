港足對印度明晚上演 亞洲盃啟德主場禁帶容器

賽事將於明晚8時「開波」，根據香港天文台，預測明日最低溫度為28℃、最高溫度為34℃，日間酷熱，稍後局部地區有驟雨。啟德體育園表示，明日下午5時半開始安檢，傍晚6時開放入場。園方特別提醒，因保安需要，不論附帶瓶蓋與否，觀眾不得攜帶任何容量的水瓶及容器入場。根據載於啟德體育園網站的主辦方條款及細則，觀眾不得於球場內拋擲物件、說粗言穢語或行為不檢。

議員何敬康認為，不論「保安需要」與否，園方日後應續禁觀眾攜任何容量的水瓶及容器入場，可減少製造塑膠類垃圾及鼓勵觀眾在場內消費。球迷組織「香港力量」成員恆仔亦認為有關安排合理，提到即使港超聯賽事亦有此安排，故球迷一向不會攜水瓶及容器入場。

至於交通安排方面，園方將於散場時開放主場館的士上落客區，即H閘外地面，供的士上客；屆時宋皇臺道上落客區將不設的士上客服務。園方提醒，乘搭的士到場的球迷可於主場館的士站、體藝館的士站，或宋皇臺道上落客區落車。

運輸署表示，明日體育園附近一帶交通預期會較繁忙，呼籲觀眾乘搭公共交通工具前往，署方已協調公共運輸服務營辦商在散場時段加強服務，其中港鐵將加密屯馬線班次，專營巴士公司將於宋皇臺道上落客區提供10條特別巴士路線。

賽事明晚於可容納5萬人的啟德主場館舉行，中國香港足球總會主席霍啟山早前稱，截至前日已售出約4.5萬張門票，目標要「坐爆啟德」。本報記者昨晚9時進入售票平台Cityline網站，發現所有可售門票全數售罄。