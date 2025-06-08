九華徑擬留12已評級建築 長春社憂遺漏促再評估

南來文化人居所具體位置

古蹟辦：沒明確資料

對於村內其他建築會否獲評級，古蹟辦回覆表示，在研究九華徑的歷史建築期間，古蹟辦曾參考大量相關文獻和資料，部分資料提及一批南來文化人約於70年前曾在九華徑暫住。古蹟辦曾實地考察坊間推測為南來文化人曾經居住的建築物，發現均經歷不少改動，包括部分露台被圍封、金字瓦頂被換成金屬頂、木門和木氣窗被換成金屬門窗、外牆以新式物料翻新和覆蓋等。此外，並沒有明確資料證實南來文化人居所的具體位置。因此，這些建築未達評級門檻。

古蹟辦表示，於1996至2000年間曾做全港調查，記錄了約8800幢主要建於1950年以前的建築物；其後挑選當中1444幢文物價值相對較高的建築物作評估，經深入研究後將結果交由古諮會確認評級，當中包括九華徑的建築。

長春社：黃永玉臧克家舊居均未評級

翻查紀錄，九華徑共有45幢建築被納入上述8800幢的名單，當中13幢被「挑選」評級，全部被評為三級歷史建築，其中九華徑22號「曾氏大屋」已於2023年7月被拆卸。村內餘下建築未被評級，包括長春社研究發現國畫大師黃永玉等人曾入住的村屋，包括九華徑23號、24號、25號，以及位於村口、詩人臧克家曾入住的86A號。

發展商向城規會申請增加發展密度，擬由兩年前獲批興建近6000伙，增至最新7052伙。城規會早前收到約30份公眾意見書，當時近九成反對發展方案，大部分為九華徑村民，另外長春社亦表示反對。長春社表示，發展範圍內有不少具歷史價值的建築物未獲評級，擬議項目未有評估其歷史價值，認為若獲批准發展是太倉卒，可能遺漏一些具重要歷史價值的項目，因此提出反對。

（城市保育）