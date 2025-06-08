避難畫家兩唐樓留足迹 環團倡評級 一國徽設計者舊居 一首幅毛澤東巨畫誕生地

明報記者 馬耀森

1940年代末建成 古蹟辦：曾大幅改動

古蹟辦回覆稱，曾評估上述旺角砵蘭街327號和九龍城獅子石道17號唐樓，兩者均建於1940年代末，並非戰前唐樓，且曾作大幅改動，影響其文物價值。砵蘭街327號於2014年獲古諮會確定為「沒有評級」，獅子石道17號則未獲納入1444幢歷史建築或「有待評級的新項目」名單。

有逾300年歷史的九華徑面臨發展壓力，村內原有13間獲評級的歷史建築，其中一間「曾氏祖屋」於2023年已被夷為平地。發展商遠東酒店最近就擬議九華徑發展方案向城規會闖關，當中建議保留所有現存獲評級建築，惟村內其他被指具保育價值的建築，即第二次國共內戰期間南下香港避難文人曾入住的舊屋，則不被保留，長春社對此表示反對（見另稿）。

兩唐樓與九華徑左派文人關係密切

長春社高級公共事務經理李少文研究1940年代中後期內地文人南下香港避難期間的事迹，包括著名作家、詩人、畫家及漫畫家等，除了發現九華徑是他們其中一個聚居的地方，翻查文獻進一步發現，黄永玉及著名畫家陽太陽等人在港期間，曾加入在本港成立、與中共關係密切的「人間畫會」，會長張光宇居住的九龍城獅子石道17號唐樓，亦是該會會址。

李少文指出，張光宇在中國漫畫史上是非常重要的人物，1928年，他與弟弟張正宇有份創辦的《上海漫畫》，是中國漫畫史上最具代表性的刊物之一，而張光宇亦是參與新中國國徽設計者之一。李認為應評估獅子石道17號的歷史價值。

毛巨畫記新中國成立 送廣州懸掛

至於國畫大師黃永玉在九華徑居住期間的鄰居之一、在1949年來港並入住九華徑24A的畫家陽太陽，當年聯同張光宇等藝術家在旺角砵蘭街327號（當時是中華全國文藝協會會址）繪製一幅巨型的毛澤東畫像，以迎接進入廣州的解放軍；該畫由陽太陽負責起稿。作品完成後，張光宇、陽太陽與其他藝術家於同年11月1日攜同畫像乘火車到廣州，並於當時廣州最高的建築物愛群大廈外牆懸掛。該幅畫像題為《中國人民站起來了》，寬30呎，高90呎，由11樓伸展到2樓。

李少文說，研究發現1940年代中後期南下香港的左派文人及藝術家散居香港各地，九華徑是其中一個聚居點，亦是至今保存最完整的建築群，而在九華徑居住的文人大多與當時的人間畫會及中華全國文藝協會有聯繫，他們均對現代文學和藝術發展有重大貢獻，故認為他們於艱難時期在港居住的地方具重要歷史價值，應全數保留，古蹟辦應一併為相關歷史建築評級，讓市民透過建築文物，加強對本地文化遺產的認識。

（城市保育）