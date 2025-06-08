中九幹線研收費 陳美寶：收回成本考量不能迴避

陳表示，中九龍幹線將命名為「中九龍繞道（油麻地段）」，預計12月具備條件正式通車，繁忙時間來往油麻地與九龍灣車程將由現時30分鐘減至約5分鐘，而配合將藍隧道，預計來往油麻地及將軍澳市中心車程可由現時約65分鐘減至約12分鐘。

稱有人覺得付隧道費合理

就隧道收費，陳美寶提到有人非常期待可以幾乎不用經過任何交通燈，只用5分鐘就可從油麻地抵達九龍灣，即使要付隧道費亦覺合理，但亦有人擔心收費會影響分流及紓緩現有道路擠塞的效果。她說樂見大家就隧道收費討論，相信可讓外界更了解和聚焦工程效益，當局檢視收費過程會平衡4項原則，包括交通管理需要、效率優先、公交優先及用者自付，若單為收回成本而收取過高隧道費，以致隧道無人使用，亦有違交通管理原則，「大家可以放心」。

陳又稱，當局正籌備在中九龍繞道年底開通前舉行大型跑步活動，下周亦會有道路及鐵路專家率先視察中九龍繞道。