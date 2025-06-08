中九幹線研收費 陳美寶：收回成本考量不能迴避

【明報專訊】運輸及物流局長陳美寶早前預告連接油麻地及啟德的中九龍幹線或研究收費，她昨在網誌表示近日聽到不少意見，而每項交通基建均為分流交通及便捷市民出行，但營運和維修保養亦需持續投放資源，收回成本與用者自付屬「不能迴避」的考量。她強調當局會以數據為本，提出不同情景及分析與議會及社會討論。
陳表示，中九龍幹線將命名為「中九龍繞道（油麻地段）」，預計12月具備條件正式通車，繁忙時間來往油麻地與九龍灣車程將由現時30分鐘減至約5分鐘，而配合將藍隧道，預計來往油麻地及將軍澳市中心車程可由現時約65分鐘減至約12分鐘。
稱有人覺得付隧道費合理
就隧道收費，陳美寶提到有人非常期待可以幾乎不用經過任何交通燈，只用5分鐘就可從油麻地抵達九龍灣，即使要付隧道費亦覺合理，但亦有人擔心收費會影響分流及紓緩現有道路擠塞的效果。她說樂見大家就隧道收費討論，相信可讓外界更了解和聚焦工程效益，當局檢視收費過程會平衡4項原則，包括交通管理需要、效率優先、公交優先及用者自付，若單為收回成本而收取過高隧道費，以致隧道無人使用，亦有違交通管理原則，「大家可以放心」。
陳又稱，當局正籌備在中九龍繞道年底開通前舉行大型跑步活動，下周亦會有道路及鐵路專家率先視察中九龍繞道。