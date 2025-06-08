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女資狀增至18人佔一成六 「升仙」林定韻：顯法律專業多元

【明報專訊】大律師林定韻及林芷瑩昨日在典禮「升仙」（即升為senior counsel），獲委任資深大律師的女性增至18人，佔全體111名資深大律師約一成六。林定韻致辭時提及，兩名女性獲委任，代表法律專業多元化和持續發展。林芷瑩則在庭外表示，大律師不論男女都要努力準備案件，寄語新晉同業不要放棄，即使案件未盡如人意，都要逆流而上。

女執業大律師佔約三成

大律師公會網頁顯示，香港共有超過1700名私人執業大律師，其中523名大律師為女性，佔總數約三成。公會主席毛樂禮昨致辭時提及，去年有兩女一男獲委任資深大律師，今年歷史重演，笑言將來新任資狀「女多於男」的情况可能不足為奇。他說，本港高院上訴庭和原訟庭分別近三成和四成法官為女性，或鼓勵更多女學生投身大律師行業，並在適當時候擔任法官。

除了祝福3名新任資狀，各人致辭時談及法律界近况。毛樂禮表示，數名來自英格蘭、威爾斯和新西蘭的大律師，通過考核後成為本港大律師，亦有海外律師以專案認許（ad-hoc）方式來港出庭。他透露，大律師公會去年收到19宗專案認許申請，並全數同意申請；截至上周，該會今年亦同意8宗專案認許申請。

回應處理專案認許申請「心態封閉」

毛樂禮：基於公眾利益考慮

毛樂禮稱，聽過有人質疑大律師公會處理專案認許申請的心態「封閉」，重申該會基於公眾利益考慮申請。他強調海外大律師來港接案，兩地法律人員可互相學習，海外律師也可用第一身觀察香港法治環境，「seeing is believing」（眼見為實）。

律師會會長湯文龍則表示，自從2021年修訂《法律執業者條例》，合資格的律政人員不論是律師或大律師均可獲考慮委任為資狀。他寄望未來香港符合資格的律師，同樣有機會獲得資狀頭銜，為法律界增添力量。

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