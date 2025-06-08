曾為屠龍案被告辯護 亦任反恐案主控 新任資狀林芷瑩：不覺法治受威脅

獲委任為資深大律師的包括主要處理商業法與競爭法等案件的林定韻（47歲）、林芷瑩（47歲）以及擅長公法憲法的白天賜（42歲），3人依次接受委任。林芷瑩的丈夫、上訴庭法官薛偉成昨亦有到場。

稱資狀任重道遠

張舉能籲法治受壓時堅定表態

終院首席法官張舉能致辭時祝賀3人，稱資深大律師的遴選過程嚴謹縝密，委任除代表個人榮譽，更關乎社會認同，任重道遠。張官稱，作為大律師的領導者，資深大律師需具備前瞻視野，洞悉社會需求和期望。當有人只顧私利而忘大局，必須勇於面對並克服壓力與衝突，致力維護法治，在法治受到威脅時挺身而出，堅定表態。

張官讚林定韻思路清晰

白天賜論據嚴謹

張舉能讚揚林定韻思路清晰，庭上訟辯技巧純熟。林芷瑩勤勉盡責，無論代表控方或辯方皆表現專業，能無畏地申述論據；白天賜的論據嚴謹，深受法官與同儕讚譽。

律政司長林定國甫致辭便打趣道，今年其中兩名新資深大狀都姓「林」，加上終院常任法官林文瀚和上訴庭法官林雲浩，似乎林氏在法律界表現不錯。林定國稱，因林定韻的姓名與自己只差一個字，有內地同行曾認真詢問自己對方是否其胞妹。

林定國又說白天賜的兒子上月出生，形容是「雙喜臨門」。至於林芷瑩，林定國稱她熱愛運動，擅長踢拳、滑雪板和衝浪，一度打算問薛偉成其妻子的踢拳水平，因他可能有第一身經驗，但後來還是打消念頭。

首度以大律師公會主席身分在資深大律師委任典禮發言的毛樂禮表示，3人中他最早認識林芷瑩，林完成大律師實習後曾加入律政司，其後私人執業並先後考取兩個碩士學位，不點名指她或受當時的律政司副刑事檢控專員薛偉成啟發，薛當時經常親自出庭，而林亦非常勤奮，常加班至深夜。

單憑代表控辯哪方而抨擊

毛樂禮：非但錯誤亦是誤解

毛樂禮續稱，與其他優秀的大律師一樣，林芷瑩會代表控方和辯方出庭，曾在《反恐條例》首案中為被告辯護，緊接在第二宗反恐案件中擔任主控，形容林十分「搶手」，若要請她便要趁早。毛特別提到，大律師有義務為有需要的人代表出庭，而不是根據個人喜好挑選客戶，以確保每名被告都有公平審訊的權利；單憑代表哪一方而對法律人員的抨擊非但錯誤，亦誤解他們的角色。

林芷瑩典禮後在庭外受訪，她稱因正處理一宗反恐案件，不便評論陪審團制度；她對委任感榮幸和高興，今晚會與家人吃飯慶祝。被問及是否覺得香港法治受到威脅，林稱「當然唔會有」，因法官謹守司法誓言，控方遵照檢控守則，辯護律師亦緊守崗位；未來她會如張官勸勉，在有需要時履行公共職能。

林芷瑩曾在「屠龍小隊案」代表被告李家田辯護，陪審團裁定李家田和其餘6名被告所涉《反恐條例》罪名不成立，李當庭獲釋；僅被告賴振邦被裁定交替控罪、《刑事罪行條例》下的串謀爆炸罪成立。