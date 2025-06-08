博鰲論壇 何厚鏵：應助發展中國家跨科技鴻溝

上周五（6日）起一連兩日論壇有約20個國家和地區的800多名創科界人士與學者、政經領袖出席，中聯辦副主任劉光源、特首李家超、何厚鏵、芬蘭前總理兼大會榮譽主席Esko Aho、泰國前副總理兼外交部長Don Pramudwinai等人於全體大會致辭。

針對創科的機遇與挑戰，何厚鏵形容，人工智能（AI）、量子技術等領域取得突破發展，為全球經濟注入新動力，同時帶來技術鴻溝擴大、數據安全風險、倫理爭議等難題，各方有需要加強全球科技治理機制，包括透過技術援助、能力建設與基礎設施投資，協助發展中國家跨越技術鴻溝，實現綠色低碳轉型等。

斯國前總統：科技需用於推動共融

Danilo Türk致辭稱，聯合國今年11月將舉行第二次全球峰會討論社會發展，料如何利用科技及AI將是討論重點之一，形容目前全球對於如何運用科技以促進社會發展已有一定共識，包括科技需用於推動社會共融與負責任發展、改善公共服務及加強公共基建，例如令民眾更易獲得教育、醫療及就業機會。

李家超：蓬勃創新發展須植根國際合作

今次論壇活動設10場分會論壇、前沿對話及圓桌會議，討論範疇涵蓋全球科技治理、AI、量子技術、金融創新等。創新科技及工業局長孫東昨向傳媒表示，預料今次會議有助香港吸引全球優秀產業及人才，加速香港建設為國際創新科技中心，同時為整個區域經濟貢獻香港智慧與力量。李家超稱，蓬勃的創新發展須植根國際合作，以及開放、自由及跨越國界的交流。