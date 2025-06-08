頂上自資辦鹽田梓慶典 第九代原居民：有啲嘢真係唔拖得

兩女「返鄉下」一拍即合 無懼被笑癡線

鹽田梓村第九代原居民90後Emma和80後Kito，今個新年因「返鄉下」參加聚會而結識，一拍即合，說要辦慶典兼藝術節。兩人均有正職，Emma是劇場工作者，Kito是餐廳侍應。Emma說，以前只會每年跟家人回鹽田梓一次，小時總以為自己沒家鄉，因為想像中的「返鄉下」必定是過關回內地，沒想過家鄉原來是香港某個角落，從此產生一種獨特聯繫，「因為好近」。長大後，Emma一直聽親友說要「復村」，自己卻沒大感覺，「總覺得遲啲先啦，仲有上一代頂住」。

兩年多前，Emma的叔叔過世。叔叔生前熱愛村務，常叫Emma回村幫忙，某天卻因意外觸電離世，Emma感嘆「原來有啲嘢真係唔拖得」，便決心回村貢獻。近年鹽田梓辦藝術節，她驚覺專長有用武之地，萌生自發籌備藝術節。

至於Kito，爺爺從前在元朗當抗日游擊隊，常常遠眺西貢，心繫鹽田梓，想回家卻回不了。爺爺死後心願經父親再傳到Kito的弟弟。弟弟10多年前放棄一切回村復建茶座，同時外出做工程掙錢養村。Kito多年來見證弟弟的付出，自己卻因全職工作而沒貢獻，一直心有遺憾，到近年收入開始穩定，決定回村幫輕弟弟，開始教班傳承客家文化，包括教製茶粿、穿花帶等。

不怕錯 吸經驗為年年舉辦鋪路

Kito說，辦客家慶典一直是其願望，卻不知何從入手，新年聚會恰巧聽見Emma分享藝術節想法，便決定合作籌辦。二人笑說不怕錯，最希望汲取今次經驗，為達成每年舉辦村慶典的目標鋪路。

鹽田梓客家慶典暨表演藝術節將於今年10月舉辦，為期4天，活動包括在鹽田唱山歌、在船上看話劇導賞、茶粿班、陶瓷班等。