明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

頂上自資辦鹽田梓慶典 第九代原居民：有啲嘢真係唔拖得

【明報專訊】兩個客家女生在公餘時間「返鄉下」，說要幫西貢小島鹽田梓「復村」。西貢海藝術節今年不續辦，她們便站出來自發凝聚村民，在無任何經驗及資助下，計劃於今年10月首兩周的周末合資舉辦「鹽田梓客家慶典暨表演藝術節」。旁人笑她們「癡線」，發起人之一Emma卻說：「我想畀其他人記得，原來香港有個咁靚嘅藝術客家小島。」

兩女「返鄉下」一拍即合 無懼被笑癡線

鹽田梓村第九代原居民90後Emma和80後Kito，今個新年因「返鄉下」參加聚會而結識，一拍即合，說要辦慶典兼藝術節。兩人均有正職，Emma是劇場工作者，Kito是餐廳侍應。Emma說，以前只會每年跟家人回鹽田梓一次，小時總以為自己沒家鄉，因為想像中的「返鄉下」必定是過關回內地，沒想過家鄉原來是香港某個角落，從此產生一種獨特聯繫，「因為好近」。長大後，Emma一直聽親友說要「復村」，自己卻沒大感覺，「總覺得遲啲先啦，仲有上一代頂住」。

兩年多前，Emma的叔叔過世。叔叔生前熱愛村務，常叫Emma回村幫忙，某天卻因意外觸電離世，Emma感嘆「原來有啲嘢真係唔拖得」，便決心回村貢獻。近年鹽田梓辦藝術節，她驚覺專長有用武之地，萌生自發籌備藝術節。

至於Kito，爺爺從前在元朗當抗日游擊隊，常常遠眺西貢，心繫鹽田梓，想回家卻回不了。爺爺死後心願經父親再傳到Kito的弟弟。弟弟10多年前放棄一切回村復建茶座，同時外出做工程掙錢養村。Kito多年來見證弟弟的付出，自己卻因全職工作而沒貢獻，一直心有遺憾，到近年收入開始穩定，決定回村幫輕弟弟，開始教班傳承客家文化，包括教製茶粿、穿花帶等。

不怕錯 吸經驗為年年舉辦鋪路

Kito說，辦客家慶典一直是其願望，卻不知何從入手，新年聚會恰巧聽見Emma分享藝術節想法，便決定合作籌辦。二人笑說不怕錯，最希望汲取今次經驗，為達成每年舉辦村慶典的目標鋪路。

鹽田梓客家慶典暨表演藝術節將於今年10月舉辦，為期4天，活動包括在鹽田唱山歌、在船上看話劇導賞、茶粿班、陶瓷班等。

上 / 下一篇新聞