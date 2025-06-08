鹽田梓藝術節暫停辦 村民接力免斷纜 政府：檢視活動回饋 議員嘆可惜消息稱無關財赤

【明報專訊】《香港旅遊業發展藍圖2.0》綱領之一是拓展海島旅遊，官方舉辦的鹽田梓及西貢海藝術節2019年起連續兩屆共6年耗資6800萬元，有份參與歷年藝術節的鹽田梓村長向本報稱，最近收到旅遊事務署口頭通知，因資源問題今年須暫停。文體旅局回應稱正檢視活動經驗和回饋，有議員認為藝術節已建立品牌，停辦可惜。為免斷纜，鹽田梓村第九代擬今年10月兩個周末自資辦「鹽田梓客家慶典暨表演藝術節」，模式由裝置藝術改為擺客家攤位製茶粿等及藝術表演如鹽田唱山歌和小船演話劇。據村長所知，官辦藝術節最快明年才重啟，且要視乎屆時資源。
明報記者 曾諾晞
6年共撥6800萬 吸42萬人次
西貢海藝術節2022年起舉辦，今年1月結束，前身是「鹽田梓藝術節」。翻查資料，旅遊事務署為「鹽田梓藝術節」撥款2800萬元，邀請本地藝術家和當地村民共同創作裝置藝術，務求打造當地成「開放式博物館」，3年吸引近21萬人次。其後事務署再撥多4000萬元籌辦「西貢海藝術節」，活動推至鄰近島嶼，涉跳島元素，吸引約21.4萬人次。
村長：署方稱資源問題 最快明年重啟
鹽田梓村長陳忠賢稱，藝術節期間不時和旅遊署交涉，直到兩三個月前收到署方職員口頭通知，由於「資源問題」加上時間不足，已辦6年的藝術節今年將暫停，最快明年才會重啟，強調要看屆時資源是否充足。陳回憶藝術節期間島上變得熱鬧，當地食店生意額亦提高五六成，「肯畀錢搞藝術節梗係好，但係冇都冇計，（生活）都係咁過」。
署方檢視「尤其藝術裝置吸客成效」
本報向文體旅局查詢為何不續辦藝術節、檢視進度等，局方重申旅遊署正檢視活動經驗和回饋，「尤其是透過藝術裝置吸引旅客的成效」，以探索未來模式及方向。有消息人士強調決定和政府財赤無關。
職訓總監：距七欖遠 議員：邀商界免斷
旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠認為，藝術節構思好但成本效益低，當局應檢討撥款方式，如善用現有基金。職訓局酒店及旅遊學院課程總監黃家榮稱，比起集中火力發展現有項目，香港現階段更需建立多元旅遊景點，就西貢海藝術節而言，「單睇個數（入場人次）係靚嘅」，但跟七欖賽、大坑舞火龍等其他標誌項目相比「似乎仲有段距離」。
現時政府財政緊絀，選委界議員陳家珮明白政府「做每樣嘢都要計數」，但藝術節品牌已經營6年，是「地區盛事」，亦是生態旅遊的一種，符合發展方針，認為當局應從減撥款、邀請商界加入等方向入手避免項目中斷。
旅遊界立法會議員姚柏良認為，政府應考慮避免藝術節流於僅「展示藝術品」，要做到跳島「遊」，豐富訪客島上體驗很重要。他以西貢糧船灣為例，當地有海鮮餐廳亦有漁村，藝術節倘有下屆，可考慮吸引訪客到食肆消費、買票參加體驗活動如編織魚網等。他又建議藝術節期間可在島上增設文創攤位賣紀念品，促進訪客消費。