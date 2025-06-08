鹽田梓藝術節暫停辦 村民接力免斷纜 政府：檢視活動回饋 議員嘆可惜消息稱無關財赤

明報記者 曾諾晞

6年共撥6800萬 吸42萬人次

西貢海藝術節2022年起舉辦，今年1月結束，前身是「鹽田梓藝術節」。翻查資料，旅遊事務署為「鹽田梓藝術節」撥款2800萬元，邀請本地藝術家和當地村民共同創作裝置藝術，務求打造當地成「開放式博物館」，3年吸引近21萬人次。其後事務署再撥多4000萬元籌辦「西貢海藝術節」，活動推至鄰近島嶼，涉跳島元素，吸引約21.4萬人次。

村長：署方稱資源問題 最快明年重啟

鹽田梓村長陳忠賢稱，藝術節期間不時和旅遊署交涉，直到兩三個月前收到署方職員口頭通知，由於「資源問題」加上時間不足，已辦6年的藝術節今年將暫停，最快明年才會重啟，強調要看屆時資源是否充足。陳回憶藝術節期間島上變得熱鬧，當地食店生意額亦提高五六成，「肯畀錢搞藝術節梗係好，但係冇都冇計，（生活）都係咁過」。

署方檢視「尤其藝術裝置吸客成效」

本報向文體旅局查詢為何不續辦藝術節、檢視進度等，局方重申旅遊署正檢視活動經驗和回饋，「尤其是透過藝術裝置吸引旅客的成效」，以探索未來模式及方向。有消息人士強調決定和政府財赤無關。

職訓總監：距七欖遠 議員：邀商界免斷

旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠認為，藝術節構思好但成本效益低，當局應檢討撥款方式，如善用現有基金。職訓局酒店及旅遊學院課程總監黃家榮稱，比起集中火力發展現有項目，香港現階段更需建立多元旅遊景點，就西貢海藝術節而言，「單睇個數（入場人次）係靚嘅」，但跟七欖賽、大坑舞火龍等其他標誌項目相比「似乎仲有段距離」。

現時政府財政緊絀，選委界議員陳家珮明白政府「做每樣嘢都要計數」，但藝術節品牌已經營6年，是「地區盛事」，亦是生態旅遊的一種，符合發展方針，認為當局應從減撥款、邀請商界加入等方向入手避免項目中斷。

旅遊界立法會議員姚柏良認為，政府應考慮避免藝術節流於僅「展示藝術品」，要做到跳島「遊」，豐富訪客島上體驗很重要。他以西貢糧船灣為例，當地有海鮮餐廳亦有漁村，藝術節倘有下屆，可考慮吸引訪客到食肆消費、買票參加體驗活動如編織魚網等。他又建議藝術節期間可在島上增設文創攤位賣紀念品，促進訪客消費。