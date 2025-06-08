小紅書在港設首個境外辦公室

陳茂波表示，小紅書落戶香港有三方面意義：第一，小紅書與香港社群建立更緊密聯繫，能為本地商家在產品和服務的設計、行銷推廣等方面開拓新視角和新渠道；第二，香港作為國際金融、貿易及創科中心，可助力小紅書壯大業務，並拓展全球佈局；第三，借助香港融通中外的文化特質與全球網絡，推動中國優秀的文化和產品走向世界，共同講好中國故事。他說，政府期待與小紅書加強合作，提升內地旅客到香港的體驗，也提高香港旅遊、零售、餐飲和文創產業等領域優質服務的能見度，讓他們來玩得愉快、買得開心、食得有特色，樂意一來再來。

陳茂波冀合作提升內地客體驗

小紅書的香港團隊不僅服務本地用戶，部分職位更支援亞洲區及其他境外市場的業務發展。投資推廣署長劉凱旋表示非常歡迎小紅書在香港開設首個境外辦公室，認為充分印證香港作為「超級聯繫人」的戰略地位；作為內地領先的「生活社區」，小紅書的進駐將促進本地的內容創作者、品牌和機構之間的創意合作，並推動香港與內地以至全球在中西文化交流、內容營銷方面的發展。引進辦主任任景信則期待小紅書作為文創科技標竿企業，可結合創新科技，加速本地創意產業鏈蓬勃發展。