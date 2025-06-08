動員三會關愛隊探訪 居民批年內換喉太慢

政府：大部分居民反映水質顯著改善

事件發酵一周，特首李家超前日要求相關部門落實10項應對工作。政府昨晚表示，民青局和民政總署過去一周聯同區議員及關愛隊義工探訪逾100次及收集個案轉介等，皇后山邨及山麗苑主要位置設3個街站，為居民提供最新消息及有用資訊，並接受居民個案登記。

皇后山邨居民蘇太稱不滿政府措施，認為僅承諾年內開始更換涉事喉管是太慢，「我無可能成年都付錢買水」，即使現時水質較數日前改善，但仍會待水管完成更換才再飲用。她說，發展局長甯漢豪事發相隔約一周才到場視察，「當然遲啦」，並認為當局應就事件向公眾道歉。

有街坊稱完成換喉才敢飲

同邨居民劉小姐亦說，年內開始換喉「太久」，她已更換家中花灑頭、濾水器等，但因洗澡不能靠購樽裝水，故希望當局盡快完成換喉。

當局表示，房署會將水務署每日公布水樣本測試結果張貼於皇后山邨及山麗苑每座大堂。記者昨午到皇后山邨其中一座大廈大堂，只見貼上前日食水檢測結果，內容與水務署網頁相同。對比網頁5月30日至6月5日結果，食水外觀準則一欄的「清澈」，新增了「即沒有黑點」附註。