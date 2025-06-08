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甯漢豪：400米瀝青塗層水管年內換 帶隊實地視察 稱食水雜質情况受控

【明報專訊】特首李家超高度關注粉嶺皇后山邨及山麗苑食水雜質事件，前晚公布發展局長甯漢豪會到源頭位置實地調查。甯漢豪昨午率領專家小組成員實地視察涉事含瀝青喉管，她說水務署會繼續深化溯源工作，兩周內將調查報告送交食水安全諮詢委員會覆核，並為釋公眾疑慮，計劃今年內展開更換涉事400米瀝青塗層喉管。她說現時情况受控，兩屋苑食水沉澱物經多日清洗後大有改善。有居民不滿政府未有盡快更換涉事喉管，年內展開更換是太遲（見另稿）。

甯漢豪聯同水務署長黃恩諾、專家小組3名成員（食水安全諮詢委員會主席陳漢輝、專家工程師鍾志明及陳紫鳴）等人，昨午2時許到坪輋中電變電站外，視察一段皇后山邨上游含瀝青供水喉管。現場人員向他們交代情况，過程約10分鐘，其間甯透過平板電腦觀察水管狀况。

稱水壓增冲散沉澱物

甯其後向傳媒講解，展示一張由坪輋配水庫供水到兩屋苑途經喉管路向圖，當中坪輋路一段400米長、直徑600毫米的鋼水管內壁為瀝青保護層，食水進入屋苑前會經過兩道約兩三年前安裝的濾網，相信食水出現的瀝青來自上述鋼水管。她說，因水務署過去每周都會查驗濾網，收到居民投訴前無發現異樣，故相信瀝青應在濾網安裝前於水管沉積，隨入伙住戶增加，令水壓、水流增加，「陸續打散沉澱物」，致食水出現「黑點」。

全港700公里水管含瀝青

被問為何無法在短期內完成更換喉管，甯漢豪說因需時籌劃，包括要跟社區、區議會及警方交通部等溝通，「不是說我明天說開始，就開始的」，以免影響附近交通。她又說，全港仍有約700公里含瀝青塗層水管，其附近範圍已安裝逾千個濾網，當局會再檢視是否需加裝，強調瀝青塗層水管安全，只是隨水管老舊，瀝青易剝落而影響觀感，「大家觀感上不安心，所以我們遲早都要更換」，惟需按優次，不可同時更換，否則會影響民生。

甯又承認，政府工作「在時間上可把握得好一點」。被問及之前為何不落區、水務署長解說是否欠清晰，甯回應稱昨日重點是溯源，而每逢出現類似事件，若要居民安心，政府要不停解說，當局樂意去做，不會是一次解說便算。

要求水署交換舊水管計劃

另外，發展局亦要求水務署提交更換老舊水管的計劃，署方會檢視相關喉管情况，按部就班更換。

陳漢輝引述專家小組意見認為，瀝青塗層「碎料」或是於2022年10月前，經上述鋼水管流入兩屋苑地下管道，當初或因水流量細，物料未被「揚起」，至水流量增加，物料才湧現，因此可解釋為何近期才出現問題。他建議當局先做3項措施，包括清理每座大廈內部喉管和水缸，清洗地下管道積累沉積物；以管道機械人審視冲洗效果，確保沉積物不會堆積於管道彎曲位或低位；以及更換有問題水管。

工程複雜 或無坑技術換喉

陪同視察的新界北立法會議員劉國勳稱，跟工程人員了解後，知悉更換喉管工程複雜，涉及交通及供水穩定，會先鋪另一套水管以維持食水供應。他說據了解，政府將研究以無坑挖掘等技術更換喉管，以減低對居民和交通的影響。現場工人向記者說，水務署或已有計劃鋪設新水喉取代涉事水管，但管道未必是「直線」，地下或有光纖等設備，若非「直線」便未必可使用較方便的無坑挖掘技術，要研究其他方法。

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