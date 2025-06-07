博鰲港論壇談關稅戰 講者倡穩健創新系統

港半導體公司稱集資困難

博鰲亞洲論壇是29個亞太國家共同發起的國際會議組織，每年在海南舉行年會，今次香港會議以「科技引領未來，創新驅動轉型」為主題，預計吸引超過800名海內外專家、學者及政經領袖參加。

世界知識產權組織助理總幹事Andrew Staines、創科局副局長張曼莉及BI挪威商學院策略教授Carl Fey等，出席昨午「創新集群：促進創新鏈與產業鏈『雙鏈融合』」分論壇。Staines預料，世界面對的不明朗將延伸到未來，變局下「保險政策」就是建立穩固的創新系統，在世界多變情况下可持續支撐發展，呼籲企業家、發明者應好好保護IP（智慧財產）。Carl Fey則形容，美國發起關稅戰是「悲劇」，關稅作為人為製造障礙，令各國只能被迫做「本不應進行的事」，可幸美國總統特朗普喜歡談判並達成協定，香港亦有談判籌碼，希望兩方有機會協商，但短期內只能盡力將供應鏈多元化，增加不同供應源頭。