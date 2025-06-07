明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

博鰲港論壇談關稅戰 講者倡穩健創新系統

【明報專訊】博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇今年首度落戶香港，昨起一連兩日在灣仔會展舉行。昨有分論壇討論本港在美國「關稅戰」等情况下應如何應對，有外國講者提出本港應尋求供應鏈多元化，以及建立穩健的創新系統應對挑戰。有本港半導體公司則稱，關稅戰下暫未遇到太大阻力，但鑑於世界各地經濟狀况，現時籌集資金非常困難。

港半導體公司稱集資困難

博鰲亞洲論壇是29個亞太國家共同發起的國際會議組織，每年在海南舉行年會，今次香港會議以「科技引領未來，創新驅動轉型」為主題，預計吸引超過800名海內外專家、學者及政經領袖參加。

世界知識產權組織助理總幹事Andrew Staines、創科局副局長張曼莉及BI挪威商學院策略教授Carl Fey等，出席昨午「創新集群：促進創新鏈與產業鏈『雙鏈融合』」分論壇。Staines預料，世界面對的不明朗將延伸到未來，變局下「保險政策」就是建立穩固的創新系統，在世界多變情况下可持續支撐發展，呼籲企業家、發明者應好好保護IP（智慧財產）。Carl Fey則形容，美國發起關稅戰是「悲劇」，關稅作為人為製造障礙，令各國只能被迫做「本不應進行的事」，可幸美國總統特朗普喜歡談判並達成協定，香港亦有談判籌碼，希望兩方有機會協商，但短期內只能盡力將供應鏈多元化，增加不同供應源頭。

上 / 下一篇新聞

黃之鋒控串謀勾結外國 涉2020下半年行為 獄中押至法院提堂 8月再訊
黃之鋒控串謀勾結外國 涉2020下半年行為 獄中押至法院提堂 8月再訊
立會問浸大學生組織帳目 校長：會抽查財務文件
立會問浸大學生組織帳目 校長：會抽查財務文件
嶺大4人保釋 學生會籲校方支援
嶺大4人保釋 學生會籲校方支援
稱國安工作剛起步 李：要塑文化防範「大陰謀」
稱國安工作剛起步 李：要塑文化防範「大陰謀」
跟進皇后山食水 李家超促落實10工作 着甯漢豪率水務署人員實地調查 設專家組溯源
跟進皇后山食水 李家超促落實10工作 着甯漢豪率水務署人員實地調查 設專家組溯源
再有桌球名將藉優才來港 前世一羅拔臣：方便拓商機
再有桌球名將藉優才來港 前世一羅拔臣：方便拓商機
回收發泡膠項目迷失的寶藏下月停
回收發泡膠項目迷失的寶藏下月停
警試無人機油麻地巡邏
警試無人機油麻地巡邏
蔡天鳳前家姑：蔡鄺譚關係「好亂」 認「身有屎」因蔡鄺「攞譚着數」是醜事
蔡天鳳前家姑：蔡鄺譚關係「好亂」 認「身有屎」因蔡鄺「攞譚着數」是醜事
稱與夫感情無夫妻之實 官指私隱不用公開
稱與夫感情無夫妻之實 官指私隱不用公開
的士司機遭箍頸後亡 警：事主頑強抵抗 憑默契合力抬上車
的士司機遭箍頸後亡 警：事主頑強抵抗 憑默契合力抬上車
查壞車遇撞車 警避撼墮橋重創 有閃藍燈放雪糕筒 城巴車長涉危駕被捕
查壞車遇撞車 警避撼墮橋重創 有閃藍燈放雪糕筒 城巴車長涉危駕被捕
蘇平治：僅數員工受訓用軟件計穩性 指必知「船總長一成」規定 另稱圖則矛盾
蘇平治：僅數員工受訓用軟件計穩性 指必知「船總長一成」規定 另稱圖則矛盾
衝燈撞車致他人骨折 督察判社服
衝燈撞車致他人骨折 督察判社服
海關檢網店30萬元冒牌香水護膚品 拘兩人
海關檢網店30萬元冒牌香水護膚品 拘兩人
恒生劫案疑犯還押 8月訊
恒生劫案疑犯還押 8月訊
何伯出院提堂 2500元保釋
何伯出院提堂 2500元保釋
九市速遞：香港南沙聯手招才引智 4方面推動人才服務 深化交流
九市速遞：香港南沙聯手招才引智 4方面推動人才服務 深化交流
九市速遞：粵電動自行車換新帶動4億消費
九市速遞：粵電動自行車換新帶動4億消費
九市速遞：廣汽機器人協助地鐵安檢工作
九市速遞：廣汽機器人協助地鐵安檢工作
九市速遞：深圳2025年度計劃供地1060公頃
九市速遞：深圳2025年度計劃供地1060公頃
灣區手記：父嬰室後續 ／文：尚東美
灣區手記：父嬰室後續 ／文：尚東美
【Emily】勞處招聘會 的士車隊都參加 運署出PO幫手宣傳 話人工吸引
【Emily】勞處招聘會 的士車隊都參加 運署出PO幫手宣傳 話人工吸引
【Emily】全國放魚日 港深「增殖放流」極危紅斑
【Emily】全國放魚日 港深「增殖放流」極危紅斑
【Emily】去同仁堂體驗搓藥丸 同學仔：比想像難
【Emily】去同仁堂體驗搓藥丸 同學仔：比想像難
【Emily】AI謄錄 立會直播將有實時字幕
【Emily】AI謄錄 立會直播將有實時字幕