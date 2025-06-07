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港聞

港聞二

查壞車遇撞車 警避撼墮橋重創 有閃藍燈放雪糕筒 城巴車長涉危駕被捕

【明報專訊】一輛城巴昨午駛至港深西部公路時，疑收掣不及猛撼為故障巴士「頂尾」警車，繼而剷向左邊路肩，處理故障車的警員躲避時墮下約10米橋底草叢，嚴重受傷昏迷，由救護車送院搶救。涉事城巴車長涉危駕被捕，警方將循多方向全面調查。警務處長周一鳴昨晚到醫院探望受傷警員。

周一鳴表示，受傷警員隸屬新界北交通總部執行及管制組，仍在搶救，警隊為受傷同袍打氣，並為其家人提供一切可行協助。新界北交通總部高級警司黃耀森稱，涉事警員當時將警車停在壞車後方、亮起藍色閃燈並放置足夠雪糕筒，跟足程序處理交通意外。

意外共造成6男4女受傷，年齡4至64歲，包括交通警員、的士司機、巴士車長及7巴士乘客。除警員外其他傷者均輕傷，最嚴重為手部輕微骨折。64歲蘇姓男車長涉嫌危險駕駛導致他人嚴重受傷被捕，由警方帶署扣查。警方將循路面情况、涉事車輛性能、司機身體狀况及駕駛態度等多方面調查。

壞車車長：警取資料後下車 忽聞「大鑊」傳巨響

現場為港深西部公路近廈村路交匯處，該路段有3條行車線往深圳灣方向，左邊有路肩及剛開始的支線往交匯處。B3線城巴昨午5時許因故障停在慢線，警車到場斜停在故障巴士後方，警員下車控制交通環境時，一輛B3X線城巴駛至，疑收掣不及猛撼警車車尾，警車衝前約10多米出撞向快線行駛中的士，再反彈10多米至支路影線始停下。

涉事車長前一天休息 警多方向調查

B3X城巴猛撼警車後，繼而剷向左邊路肩，在故障巴士與橋邊石壆中衝過，警員疑為閃避巴士，墮至約10米橋下草叢，身體多處嚴重受傷，同袍發現事件後即通知上峰。據悉，該31歲警員當時仍有知覺，墮下位置為泥地草叢。意外後多輛救護車及流動醫療車到場為傷者治理及分流，警方封鎖大部分行車線蒐證，及後只放快線行車。被撞警車車尾嚴重損毁，涉事城巴則車頭損毁，擋風玻璃爆裂。

據B3線車長稱，受傷警員登上巴士取其身分證及駕駛執照登記資料，其後下車，突聽到有人高呼「大鑊大鑊」，隨即聽到一聲巨響，但沒目擊警員墮橋經過，其後始得悉他墮橋，認為他當時若非墮橋亦凶多吉少。城巴對事件難過，對傷者致以慰問並支援受傷警員及其家屬。城巴將全力配合警方調查。涉事司機意外前一天休息。

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