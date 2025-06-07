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港聞二

衝燈撞車致他人骨折 督察判社服

【明報專訊】29歲男督察去年下班駕車時講電話埋怨工作，不久後「衝紅燈」撞向另一私家車，使私家車男乘客肋骨骨折。早前審訊裁定男督察一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪罪成，昨於沙田裁判法院判刑。裁判官施祖堯稱，案發時被告並非趕時間，接納他因疏忽犯案，決定採納感化報告建議，判處200小時社會服務令。

被告王昶然（29歲，警務督察）否認2024年8月3日在沙田圍路與沙田路交界危險駕駛私家車，引致陳姓男子身體受嚴重傷害。

辯方早前已向法庭求情。施官昨日判刑前表示，考慮相關案例及感化報告等後，打算採納報告建議判刑。辯方大律師傅昶生稱，若法庭採納報告建議，他「冇咩特別嘢要講」，僅補充被告當時駕駛的私家車是被告母親2013年購買，事後她不想被告再駕車，將車「劏咗」。

紅燈已亮8秒 官接納疏忽犯案

施官判刑時稱，案發時被告並非趕時間，接納他因疏忽犯案，另基於傷者在事發即日出院等因素，判處被告接受200小時社會服務令、停牌兩年，以及要自費完成駕駛改進課程。

施官早前裁決時稱，事發時紅燈已亮起8秒，被告有時間看燈號，不論他未察覺到紅燈，抑或看了兩三次也看錯，均屬非常嚴重的疏忽。施官稱，被告行為造成人命傷亡的風險非常高，駕駛態度亦遠遜於小心駕駛者，終對事主造成嚴重傷害，裁定罪成。

【案件編號：STCC 370/25】

相關字詞﹕沙田裁判法院 社會服務令 危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害 督察

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