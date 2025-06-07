蘇平治：僅數員工受訓用軟件計穩性 指必知「船總長一成」規定 另稱圖則矛盾

廖漢波自言已盡力

指運房局監管亦有問題

死因庭目前已傳召47名海事處證人。廖漢波昨續作供接受提問，被問及前運房局調查報告，他同意驗船程序有可改善之處，但運房局監管機制同樣有問題，「佢都係監管我哋，佢都發生同樣問題」。廖又說，海事處曾獲業界稱讚，事故後亦與運房局保持溝通。在家屬方質疑下，廖稱「我盡咗我能力」履行領導工作。

接下來作供的蘇平治於2007年帶領本地船舶安全組，2010年晉升助理處長。蘇在任時指示下屬不執行兒童救生衣規例，2016年被判囚16個月。蘇昨日供稱，南丫四號有圖則顯示兩艙之間設通道，另有圖則顯示水密門，顯然有矛盾；並指船廠有責任按圖則建造水密艙，船東也有責任確保船舶符合要求。

蘇平治表示，海事處人員會在傾斜測試時檢驗水密裝置，惟一般不帶圖則上船，因圖則太大張。死因研訊主任提出，即使行外人發現兩艙之間有通道，應向船廠職員詢問，「（向職員詢問）唔係一個唔合理嘅要求」；蘇答「當然唔係唔合理，視乎個人對呢啲嘢有幾敏感」。

蘇又提及，他2007年上任後推行ISO制度改善員工培訓，旨在與時並進。家屬方關注，多名審核南丫四號穩性計算的證人早前作供，否認知悉船總長度規定。蘇透露，只有數名員工受訓使用穩性計算軟件，他們一定知道規定，惟因資源限制，ISO培訓不涵蓋那規定。

港九小輪董事：雙更制百年 船員開心

研訊另一關鍵是港九小輪「海泰號」船員工時。港九小輪董事張大基昨日供稱，航線船員主要實行「雙更制」，每一更工作24小時，當尾班船駛到離島，船員便在船上休息，待翌早與下一更交接。被問到會否鼓勵船員在航程中的間隙休息，張表示船員當時已無工作，「真係唔知點講，你要我鼓勵佢休息啊？」

張大基續說，公共交通需維持24小時服務，雙更制在本港有過百年歷史，「做法行之有效，佢哋（船員）又開心」，船員寧願推行雙更制，而不是假日較少的「單更制」。張表示，船員可在航程間隙休息約半小時，未收過員工投訴休息不足。

【案件編號：CCDI 1075-1113/12】

明報記者

（南丫海難）