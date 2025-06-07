明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

蘇平治：僅數員工受訓用軟件計穩性 指必知「船總長一成」規定 另稱圖則矛盾

【明報專訊】2012年南丫海難造成39死，死因研訊昨日踏入第24日。海難期間執掌的海事處前處長廖漢波承認，本地船舶安全組工作問題較明顯，但認為運房局監管機制也有問題。家屬方質疑廖未履行領導工作，廖自言已盡力。此外，被裁定公職人員行為失當入獄的前助理處長蘇平治供稱，內部只有數人能用軟件計算破艙穩性，他們肯定認識海事處「船總長度一成」規定。根據早前證供，多名驗船人員自稱不知規定。

廖漢波自言已盡力

指運房局監管亦有問題

死因庭目前已傳召47名海事處證人。廖漢波昨續作供接受提問，被問及前運房局調查報告，他同意驗船程序有可改善之處，但運房局監管機制同樣有問題，「佢都係監管我哋，佢都發生同樣問題」。廖又說，海事處曾獲業界稱讚，事故後亦與運房局保持溝通。在家屬方質疑下，廖稱「我盡咗我能力」履行領導工作。

接下來作供的蘇平治於2007年帶領本地船舶安全組，2010年晉升助理處長。蘇在任時指示下屬不執行兒童救生衣規例，2016年被判囚16個月。蘇昨日供稱，南丫四號有圖則顯示兩艙之間設通道，另有圖則顯示水密門，顯然有矛盾；並指船廠有責任按圖則建造水密艙，船東也有責任確保船舶符合要求。

蘇平治表示，海事處人員會在傾斜測試時檢驗水密裝置，惟一般不帶圖則上船，因圖則太大張。死因研訊主任提出，即使行外人發現兩艙之間有通道，應向船廠職員詢問，「（向職員詢問）唔係一個唔合理嘅要求」；蘇答「當然唔係唔合理，視乎個人對呢啲嘢有幾敏感」。

蘇又提及，他2007年上任後推行ISO制度改善員工培訓，旨在與時並進。家屬方關注，多名審核南丫四號穩性計算的證人早前作供，否認知悉船總長度規定。蘇透露，只有數名員工受訓使用穩性計算軟件，他們一定知道規定，惟因資源限制，ISO培訓不涵蓋那規定。

港九小輪董事：雙更制百年 船員開心

研訊另一關鍵是港九小輪「海泰號」船員工時。港九小輪董事張大基昨日供稱，航線船員主要實行「雙更制」，每一更工作24小時，當尾班船駛到離島，船員便在船上休息，待翌早與下一更交接。被問到會否鼓勵船員在航程中的間隙休息，張表示船員當時已無工作，「真係唔知點講，你要我鼓勵佢休息啊？」

張大基續說，公共交通需維持24小時服務，雙更制在本港有過百年歷史，「做法行之有效，佢哋（船員）又開心」，船員寧願推行雙更制，而不是假日較少的「單更制」。張表示，船員可在航程間隙休息約半小時，未收過員工投訴休息不足。

【案件編號：CCDI 1075-1113/12】

明報記者

（南丫海難）

相關字詞﹕海事處 死因研訊 南丫海難

上 / 下一篇新聞

黃之鋒控串謀勾結外國 涉2020下半年行為 獄中押至法院提堂 8月再訊
黃之鋒控串謀勾結外國 涉2020下半年行為 獄中押至法院提堂 8月再訊
立會問浸大學生組織帳目 校長：會抽查財務文件
立會問浸大學生組織帳目 校長：會抽查財務文件
嶺大4人保釋 學生會籲校方支援
嶺大4人保釋 學生會籲校方支援
稱國安工作剛起步 李：要塑文化防範「大陰謀」
稱國安工作剛起步 李：要塑文化防範「大陰謀」
跟進皇后山食水 李家超促落實10工作 着甯漢豪率水務署人員實地調查 設專家組溯源
跟進皇后山食水 李家超促落實10工作 着甯漢豪率水務署人員實地調查 設專家組溯源
再有桌球名將藉優才來港 前世一羅拔臣：方便拓商機
再有桌球名將藉優才來港 前世一羅拔臣：方便拓商機
回收發泡膠項目迷失的寶藏下月停
回收發泡膠項目迷失的寶藏下月停
警試無人機油麻地巡邏
警試無人機油麻地巡邏
蔡天鳳前家姑：蔡鄺譚關係「好亂」 認「身有屎」因蔡鄺「攞譚着數」是醜事
蔡天鳳前家姑：蔡鄺譚關係「好亂」 認「身有屎」因蔡鄺「攞譚着數」是醜事
稱與夫感情無夫妻之實 官指私隱不用公開
稱與夫感情無夫妻之實 官指私隱不用公開
的士司機遭箍頸後亡 警：事主頑強抵抗 憑默契合力抬上車
的士司機遭箍頸後亡 警：事主頑強抵抗 憑默契合力抬上車
查壞車遇撞車 警避撼墮橋重創 有閃藍燈放雪糕筒 城巴車長涉危駕被捕
查壞車遇撞車 警避撼墮橋重創 有閃藍燈放雪糕筒 城巴車長涉危駕被捕
博鰲港論壇談關稅戰 講者倡穩健創新系統
博鰲港論壇談關稅戰 講者倡穩健創新系統
衝燈撞車致他人骨折 督察判社服
衝燈撞車致他人骨折 督察判社服
海關檢網店30萬元冒牌香水護膚品 拘兩人
海關檢網店30萬元冒牌香水護膚品 拘兩人
恒生劫案疑犯還押 8月訊
恒生劫案疑犯還押 8月訊
何伯出院提堂 2500元保釋
何伯出院提堂 2500元保釋
九市速遞：香港南沙聯手招才引智 4方面推動人才服務 深化交流
九市速遞：香港南沙聯手招才引智 4方面推動人才服務 深化交流
九市速遞：粵電動自行車換新帶動4億消費
九市速遞：粵電動自行車換新帶動4億消費
九市速遞：廣汽機器人協助地鐵安檢工作
九市速遞：廣汽機器人協助地鐵安檢工作
九市速遞：深圳2025年度計劃供地1060公頃
九市速遞：深圳2025年度計劃供地1060公頃
灣區手記：父嬰室後續 ／文：尚東美
灣區手記：父嬰室後續 ／文：尚東美
【Emily】勞處招聘會 的士車隊都參加 運署出PO幫手宣傳 話人工吸引
【Emily】勞處招聘會 的士車隊都參加 運署出PO幫手宣傳 話人工吸引
【Emily】全國放魚日 港深「增殖放流」極危紅斑
【Emily】全國放魚日 港深「增殖放流」極危紅斑
【Emily】去同仁堂體驗搓藥丸 同學仔：比想像難
【Emily】去同仁堂體驗搓藥丸 同學仔：比想像難
【Emily】AI謄錄 立會直播將有實時字幕
【Emily】AI謄錄 立會直播將有實時字幕