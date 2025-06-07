的士司機遭箍頸後亡 警：事主頑強抵抗 憑默契合力抬上車

指事主不斷扭身踢腳 警需按緊腿部

事主陳輝旺（終年65歲）死於2012年12月12日。時任西隧職員劉國強供稱，當年11月11日晚，事主與一名日籍乘客就車資問題起紛爭。警察到場後拘捕事主，劉看見事主曾「大字形」躺在地上，似是拒絕被搬離。後來警員合力抬走事主，其間劉聽到事主「喊咗幾聲」。

拘捕警員馬振康供稱，事發時他駐守在西九龍衝鋒隊。當晚10時許，小隊接獲電台稱在西隧發生一宗襲擊事件，到場後得悉事主為報案人。事主稱乘客未付車資便離開，他阻止對方時被推跌倒地。惟警長羅偉民查問乘客後得悉，事主先向乘客揮拳及箍頸才致雙雙倒地，乘客的臉部及嘴唇有痛楚，於是下令拘捕事主。

事主突身體放軟 警以為疲倦不感奇怪

馬向事主宣布以襲擊罪拘捕他後，事主表現不合作及欲逃上的士。馬遂以身阻擋事主，並與便衣警員林偉榮一同將事主按到地上，然後反手鎖上手銬。兩人將事主扶起後用一前一後的方式抬走事主，馬負責抬事主下身，林負責抬事主上身，兩人沒有交流，憑默契抬走事主。研訊主任問及，從閉路電視片段可見事主一度有被箍頸、雙腳離地，着馬形容事主上身的情况。馬表示，當時事主上身已躺在車廂地上。

馬續稱，事主在警車內初時仍不斷扭身及踢腳，馬需按緊事主腿部。研訊主任關注為何事主初時仍手舞足蹈，但後來卻放軟身體及滾落地上。馬表示，當時他以為事主疲倦，故不感奇怪。其後馬注意到事主的前額擦傷，加上事主稱要看醫生，於是馬通知救護員，由救護員用擔架牀將事主帶走。

研訊主任問及，警察學堂根據警員人數而訓練3種搬離法，分別為站立式、二人搬離法及四人搬離法。馬表示，站立式為警員與疑犯一對一，警員扣着疑犯手腕並施壓，利用痛楚使疑犯服從；二人搬離法與四人搬離法均是抬起疑犯四肢，只是在人手上分別，但只適用於疑犯是消極抵抗及未上手銬，由於事主是頑強抵抗及已上手銬，故搬離法並不適用。馬未完成作供，研訊下周一續。

【案件編號：CCDI-477//13】

（死因研訊）