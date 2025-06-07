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港聞

港聞二

稱與夫感情無夫妻之實 官指私隱不用公開

【明報專訊】鄺港智2015年起因犯盜竊案候審期間，棄保潛逃而被通緝。鄺的母親、被告李瑞香昨自辯表示，​她在警員上門時才得悉兒子被通緝，後獲兒子告知與「炒金」糾紛有關，而丈夫鄺球稱事情已解決。李又提及，與鄺球已10多年無夫妻之實。

辯方提及2017年3月警員到尚德邨單位尋找被通緝的鄺港智；李瑞香表示，她應門後才得悉兒子被通緝，並感害怕，承認有對警員說他不在屋內，惟她不記得有否向警員查詢通緝原因。李其後致電蔡天鳳、鄺港智及鄺球查詢；鄺港智回覆表示，他與蔡母張燕花當時身處海南，回港後，他解釋通緝由「與同學炒金時有拗撬」引起，已與鄺球解決事件。曾任警員的鄺球則說已賠償，李認為事件已完結。

稱警上門方悉兒子被通緝 子稱涉炒金糾紛

李又在辯方主問下透露，她在1989年與鄺球結婚，兩人感情似親人，已10多年沒實質夫妻關係；此時法官陳廣池稱這些私隱不應被公諸於世。李又說，鄺港智有時會超過一個月也不與她聯絡。對於控方早前稱，李以鄺港智會用不同號碼聯絡她為由，拒向警方提供他的聯絡方式；李在庭上解釋，鄺港智自小已常換電話號碼，但他拒透露原因。

稱子常換電話號碼 有時逾月不聯絡

對於李於2023年2月與張燕花通電話時稱，拒​絕警員進入何文田的單位，是為避免鄺港智在屋內的物品被發現。李昨在庭上解釋，因何文田加多利山的單位由蔡的父親買給孫兒住，但蔡父拒讓鄺港智入住，蔡父曾於單位內看到鄺港智的物品時，不悅地說「點解個衰仔喺度住㗎？唔好再畀我知佢喺度住啊」。李怕警員入屋後，兒子居於單位的事再傳入蔡父耳中，會令蔡父大發脾氣。李又表示，她在通話中對張說可向警員聲稱沒與鄺港智聯絡，意思是叫張「有咩要講咁你咪講囉，話冇聯絡都得㗎」。

相關字詞﹕區域法院 意圖妨礙司法公正 前家姑 蔡天鳳碎屍案

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