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港聞二

蔡天鳳前家姑：蔡鄺譚關係「好亂」 認「身有屎」因蔡鄺「攞譚着數」是醜事

【明報專訊】蔡天鳳前家姑李瑞香涉隱瞞被通緝兒子鄺港智的行蹤一案，昨於區院續審。法官陳廣池裁定案件表證成立，李出庭自辯稱，覺得鄺、蔡、譚仔創辦人兒子譚方駿之間的感情關係「好亂」，因為鄺與蔡分開後仍感情要好，蔡會因鄺有女伴而心生醋意，同時蔡又與譚生孩子。就李曾向蔡母張燕花通話時自稱「身有屎」，李昨解釋，因要隱瞞蔡及鄺港智「一齊去攞阿駿着數」這醜事，包括兩人帶譚方駿去賭博，從中抽取佣金。

被告李瑞香（65歲，退休人士）否認一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪。李瑞香自辯稱，她在港出生、有初中學歷，1989年與鄺球結婚，先後於1991及1994年生下鄺港傑及鄺港智。她曾做時裝生意，2016年因生意不好結業。

指蔡離婚仍呷前夫醋 同時與譚誕女

她稱鄺港智16歲時搬到同學兼女友蔡天鳳位於黃埔的家，原因是離學校較近，李每周給他數百元零用錢。至2012年底，鄺港智通知李稱蔡懷孕。李覺得兩人年紀小且沒經濟能力，不想他們結婚，但兒子很喜歡蔡，蔡的母親張燕花又稱「唔緊要啦，我哋幫下手啦」。李無奈接受他們結婚，分別在2013及2014年迎接孫子孫女出生。

李自2015年起間中會到蔡天鳳位於紅磡的家居住。李稱，蔡於2016年突然帶一名數月大女嬰回家，並叫孫兒稱呼女嬰為妹妹。李感愕然，追問下才知鄺港智已與蔡分開，蔡再與譚方駿生下女兒。

李表示，譚是鄺港智的同學，鄺港智介紹蔡與譚認識，而譚很喜歡蔡、鄺兩人所生的一對子女，並成為他們的契爺。李認為兒子與蔡分開後，兩人良好關係仍不變，會互送衣物首飾。李稱直至2023年也不知兩人已於2017年離婚，更不知蔡、譚何時「結婚」。李說：「我覺得佢哋好亂就真。」

辯方大律師陳慕賢提及，閉路電視片段顯示，李瑞香於2023年2月23日與張燕花通電話，李承認因「身有屎」而無如實回答警方問題。李昨解釋這是指鄺港智及蔡的行為，鄺與蔡分開後關係「根本就好好」，李認為「佢哋一齊去攞阿駿（譚方駿）着數，呢啲係醜事嚟㗎，唔開心、唔想提」。

指蔡帶譚賭博抽佣 鄺配合行動

李表示，蔡會帶譚去賭博，蔡從中抽取佣金，鄺港智則配合蔡的行動；蔡也會帶譚去看專科醫生，並在收費時向譚誇大金額，從中獲利。李稱後來得悉，在譚及蔡「結婚」時，譚家向張燕花送上數百萬元禮金及把曼克頓山的豪宅單位送給蔡。

被問及鄺港智與蔡分開後的感情生活時，李稱曾問鄺港智是否有女伴，他答說：「玩下有啊，有人追我添。」但蔡知道鄺港智有女伴時會「呷醋」，會在他用新車接載女伴時責罵他。

稱「好驚」因怕蔡父發現鄺居於單位內

辯方播放前年2月22日凌晨的閉路電視片段，顯示鄺港智匆忙離開何文田加多利山的單位，李催促他說「快啲」、「死啦」、「我好驚呀」。李解釋，鄺港智想與譚一起去找失蹤的蔡，而她知道兒子已召車，遂叫他「快啲」。李說得悉張燕花已就蔡失蹤報警，又擔心蔡的父親會上門，所以說「好驚」，因為蔡父不讓鄺港智居於單位內（見另稿）。至於「死啦」，李則稱這是她的口頭禪。聆訊下周一（9日）續。

【案件編號：DCCC 140/24】

相關字詞﹕區域法院 意圖妨礙司法公正 前家姑 蔡天鳳碎屍案

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