警試無人機油麻地巡邏

除非有罪案 不拍建築內部

先導計劃為期3個月，油尖警區的無人機巡邏首階段覆蓋約9.6萬平方米面積，包括34個天台、18個棚架及28條後巷，涵蓋多幢「三無」大廈，將按罪案走勢、人手調配及行動需要，全天候不定時巡邏。警方稱將與各持份者在區內多個當眼位置掛橫額、貼海報及派傳單，並聯絡區內大廈物業管理公司，提醒住戶警方即將展開無人機巡邏。

較步巡高效 較CCTV靈活

被問到無人機巡邏可減省多少人手，油尖警區行動主任沈立志稱無具體數據，但無人機巡查一個區域每次只需25分鐘，「較地面步巡多幾次」，效果顯著；有需要時可以警察手機通訊程式實時傳送影像至地面部隊，協助加快警力部署。

無人機可作即時廣播和發出警告，被問夜間巡邏會否造成滋擾，沈立志稱無人機晚上未必會公眾廣播，而其內置紅外線鏡頭及熱成像功能，巡邏偵察有否可疑人，從而調動地面部隊支援。至於無人機與閉路電視用途會否重疊，他指每個器材都有盲點，無人機具靈活性，可在高空或未有閉路電視地方巡邏，作為新視角。無人機巡邏範圍次階段將擴展至整個油尖警區，覆蓋所有高危區域及人流密集地帶。