回收發泡膠項目迷失的寶藏下月停

政府資助推遲 憂資金銜接困難

回收業界曾反映發泡膠處理成本高加上配套補不足，每日有大量發泡膠箱被堆填，獲公帑資助的「迷失的寶藏」於荃灣設工廠，主要收取來自工商業的發泡膠，並會透過工作坊及街站提高公眾對發泡膠回收的認知。迷失的寶藏前晚在社媒發帖宣布下月14日結束這個9年的項目。李家銘稱仍會申請下年度的基金資助，惟即使獲批「都要睇下做唔做」。

「迷失的寶藏」每年回收約150噸發泡膠，李家銘稱部分綠在區區亦會將發泡膠交給他們處理，佔比少於一半。他又指本港亦有其他下游回收公司處理發泡膠，惟屬商業公司，不會做環保推廣教育。回首9年的項目完結，李稱「冇遺憾」，但他有感香港環保減廢正在倒退，強調環保政策重要，籲政府應更積極作為。

項目總監：港環保減廢倒退

謝展寰在今年1月發表名為「淺談廢物處理的環境經濟學」的網誌指出，某些材料的收集、運輸和再加工過程需要消耗大量能源，甚至會產生額外的污染。發泡膠是一個例子：發泡膠密度很低，收集和運輸廢發泡膠的成本十分高，加上回收發泡膠還需要高溫熔化和化學處理，故回收發泡膠成本高昂，處理成本可高達數萬元一噸，且會釋放有害氣體，過程中消耗的能源和資源碳足迹也十分高。

環境局資料顯示，因上述原因，當回收成本高昂且效益低時，堅持不計成本回收只會增加社會的經濟負擔，亦會加重環境問題。在這樣的背景下，焚燒發電可以是更佳的廢物處理方案。

對於謝展寰的說法，李家銘稱支持轉廢為能，但對於可回收的廢物，他認為應至少回收七至八成，且大部分化學物質都不應該焚燒，因為最後淨化仍需成本。

明報記者