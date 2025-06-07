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港聞

港聞二

再有桌球名將藉優才來港 前世一羅拔臣：方便拓商機

【明報專訊】再有桌球名將成為香港居民。繼英國桌球手奧蘇利雲及卓林普後，前桌球世界冠軍、澳洲籍球手尼爾羅拔臣（Neil Robertson）昨宣布取得香港身分證，據悉他透過優才計劃來港。羅拔臣表示與香港「結下了深厚情誼」，稱在港屢創佳績，形容是其「福地」，並認為香港居民身分將方便他拓展商業合作。

與家人獲身分證 稱全家榮耀

今年43歲的羅拔臣綽號「墨爾本機器」，現時世界排名第8位，被譽為最成功的非英籍桌球手。羅拔臣昨在社交平台微博和抖音發布影片，表示十分高興能與家人取得香港身分證，稱這不僅是其個人的重要時刻，也是「全家的榮耀」。他說，成為香港居民將方便他更頻繁地來港，拓展商業合作，他已充分預備在香港的發展計劃，稍後公布詳情。

來港作賽兩封王 稱港「福地」

羅拔臣形容香港是他的「福地」，曾在這裏屢創佳績。他過去曾多次來港作賽，並在2017年「香港世界桌球大師賽」及今年3月在啟德體育園舉行的「世界格蘭披治桌球大獎賽」香港站封王。他在後者決賽罕有地「派蛋」取勝，亦有開腔評論賽事發生的清場風波，謂以為需要「宵禁」，認為做法奇怪，對於球員和球迷都屬於不幸，希望日後能夠改善。

羅拔臣是著名的桌球「左手將」，1998年轉為職業球手，2010年在世界桌球錦標賽奪冠，世界排名升上第一。他至今贏得25個排名賽冠軍，在「桌球三大賽」均曾封王，職業生涯共5次打出「一桿147」。

多名桌球名將近期申請成為香港居民，英國桌球手「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）及現時世界排名第一的「準神」卓林普（Judd Trump），去年先後循優才計劃取得香港身分證。不過奧蘇利雲至今未透露來港計劃，上月稱打算移居中東。

相關字詞﹕搶人才 香港居民 優才計劃 尼爾羅拔臣 桌球

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