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跟進皇后山食水 李家超促落實10工作 着甯漢豪率水務署人員實地調查 設專家組溯源

【明報專訊】粉嶺皇后山邨及山麗苑食水現黑點雜質事件持續發酵，行政長官李家超高度關注，昨午與三司三局多名高層官員召開高層督導會議後，作出4點指示及10項具體工作（見表），4點指示包括追溯源頭、成立專家組協助追溯、即時在皇后山邨及山麗苑各大廈加裝及強化過濾設備，以及工作提速；至於10項工作則主要包括發展局長甯漢豪今日帶領水務署相關人員，到源頭位置實地調查，以及成立由食水安全諮詢委員會專家組成的專家組徹查等。

黃偉綸監督 向李滙報

李家超昨晚在社交媒體發帖文，提及政府召開高層督導會議處理今次事件。他強調處理食水問題，既要安全，又要安心；政府有責任確保市民可安心安全飲用食水，必須從速處理事故，徹底消除居民疑慮，保障潔淨用水供應。他又表示要求相關部門落實10項具體工作（見表），並委派副財政司長黃偉綸監督落實，並向其匯報。

另外，水務署長黃恩諾昨接受多間電子傳媒訪問，繼續為事件解畫，他相信最近在喉管安裝濾網已可堵截雜質，目前須再清理內部沉積物，料食水一周內可變得清澈。

水署報告顯示無毒無致癌物

水務署昨亦公布粉嶺皇后山邨及山麗苑食水檢測報告，報告顯示自5月30日起化驗水樣本會一併測試致癌物質「苯並[a]芘（Benzo[a]pyrene）」，測試期間所有水樣本均呈陰性，同時快速毒性測試亦均為陰性，即代表水樣本無毒亦不含致癌成分。根據「香港食水感官準則」，相關水樣本外觀界定為「清澈」，色度、渾濁度檢驗均合格。

當局料含瀝青食水由2022年底前經皇后山邨上游的水管流入。對於皇后山邨2022年也發生同類事件，黃恩諾稱皇后山邨及山麗苑相關喉管長800米，當時已按國際做法，將喉管冲洗至出水位清澈為止，水務署將翻查屋苑管理公司、房署維修紀錄，檢視冲洗次數及手法。

黃指沉積物一般有兩層，表面一層較易隨水流揚起、另一層則較固定，料當年未冲起一層沉積物隨時間細化而浮在水面，水務署日後會研究如何更有效、更到位地冲洗喉管，以及是否需要加密冲洗喉管次數。

黃相信瀝青來自皇后山邨上游約2.6公里位置一段供水喉鋼管，該鋼管約400米長，於1987年鋪設，亦透露全港有700公里管道仍使用瀝青塗層，長遠有計劃更換，但未提及具體時間表。

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