稱國安工作剛起步 李：要塑文化防範「大陰謀」

李家超在訪問表示，香港的國安工作尚在起步、正建立體制及能力的初級階段，未來要加強情報網絡，更了解破壞國安的手段，亦要培訓人才了解危害國安的手法及新趨勢。他形容破壞國安者的方法高度隱蔽，「你看到的可能只是一盤棋裏的其中幾步」。

他表示，政府對保障香港的安全穩定很有信心，「這是做所有事的基石」。他續稱，香港在防範恐怖主義方面做得成功，亦要提高市民相關意識，「我對我們第一時間察覺、防範這方面風險的機制和能力很有信心，加強宣傳教育後，我會更加有信心做到最好的保障」。

對於長和集團計劃出售巴拿馬港口等資產，李家超再次回應說不論處於社會什麼崗位，都應追求共贏、多贏，「不希望自己的成功建立在對別人的傷害上」，所有人爭取個人利益時也要保障他人的利益。

自言改變政府文化 「大家以結果為目標」

本屆政府上任3年，李家超總結自己上任以來改變政府文化，令大家「以結果為目標」，整體施政步伐加快，又改善了行政立法關係和互動模式，紥實推動更多惠民政策。立法會換屆選舉將於12月舉行，他期望新一屆議員有永遠求進步的態度，多做議題研究，多角度思考。