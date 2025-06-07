明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

稱國安工作剛起步 李：要塑文化防範「大陰謀」

【明報專訊】《港區國安法》實施近5年、《國安條例》立法一年多，特首李家超接受《大公報》及《文匯報》專訪提到，香港的國安工作「尚在起步的初級階段」，未來要加強情報網絡，防範「表面平常的棋局」背後危害國安的「大陰謀」，並要進一步加強國安宣傳教育，令維護國安「變成文化」。

李家超在訪問表示，香港的國安工作尚在起步、正建立體制及能力的初級階段，未來要加強情報網絡，更了解破壞國安的手段，亦要培訓人才了解危害國安的手法及新趨勢。他形容破壞國安者的方法高度隱蔽，「你看到的可能只是一盤棋裏的其中幾步」。

他表示，政府對保障香港的安全穩定很有信心，「這是做所有事的基石」。他續稱，香港在防範恐怖主義方面做得成功，亦要提高市民相關意識，「我對我們第一時間察覺、防範這方面風險的機制和能力很有信心，加強宣傳教育後，我會更加有信心做到最好的保障」。

對於長和集團計劃出售巴拿馬港口等資產，李家超再次回應說不論處於社會什麼崗位，都應追求共贏、多贏，「不希望自己的成功建立在對別人的傷害上」，所有人爭取個人利益時也要保障他人的利益。

自言改變政府文化 「大家以結果為目標」

本屆政府上任3年，李家超總結自己上任以來改變政府文化，令大家「以結果為目標」，整體施政步伐加快，又改善了行政立法關係和互動模式，紥實推動更多惠民政策。立法會換屆選舉將於12月舉行，他期望新一屆議員有永遠求進步的態度，多做議題研究，多角度思考。

相關字詞﹕李家超 維護國家安全條例 港區國安法

上 / 下一篇新聞

黃之鋒控串謀勾結外國 涉2020下半年行為 獄中押至法院提堂 8月再訊
黃之鋒控串謀勾結外國 涉2020下半年行為 獄中押至法院提堂 8月再訊
立會問浸大學生組織帳目 校長：會抽查財務文件
立會問浸大學生組織帳目 校長：會抽查財務文件
嶺大4人保釋 學生會籲校方支援
嶺大4人保釋 學生會籲校方支援
跟進皇后山食水 李家超促落實10工作 着甯漢豪率水務署人員實地調查 設專家組溯源
跟進皇后山食水 李家超促落實10工作 着甯漢豪率水務署人員實地調查 設專家組溯源
再有桌球名將藉優才來港 前世一羅拔臣：方便拓商機
再有桌球名將藉優才來港 前世一羅拔臣：方便拓商機
回收發泡膠項目迷失的寶藏下月停
回收發泡膠項目迷失的寶藏下月停
警試無人機油麻地巡邏
警試無人機油麻地巡邏
蔡天鳳前家姑：蔡鄺譚關係「好亂」 認「身有屎」因蔡鄺「攞譚着數」是醜事
蔡天鳳前家姑：蔡鄺譚關係「好亂」 認「身有屎」因蔡鄺「攞譚着數」是醜事
稱與夫感情無夫妻之實 官指私隱不用公開
稱與夫感情無夫妻之實 官指私隱不用公開
的士司機遭箍頸後亡 警：事主頑強抵抗 憑默契合力抬上車
的士司機遭箍頸後亡 警：事主頑強抵抗 憑默契合力抬上車
查壞車遇撞車 警避撼墮橋重創 有閃藍燈放雪糕筒 城巴車長涉危駕被捕
查壞車遇撞車 警避撼墮橋重創 有閃藍燈放雪糕筒 城巴車長涉危駕被捕
博鰲港論壇談關稅戰 講者倡穩健創新系統
博鰲港論壇談關稅戰 講者倡穩健創新系統
蘇平治：僅數員工受訓用軟件計穩性 指必知「船總長一成」規定 另稱圖則矛盾
蘇平治：僅數員工受訓用軟件計穩性 指必知「船總長一成」規定 另稱圖則矛盾
衝燈撞車致他人骨折 督察判社服
衝燈撞車致他人骨折 督察判社服
海關檢網店30萬元冒牌香水護膚品 拘兩人
海關檢網店30萬元冒牌香水護膚品 拘兩人
恒生劫案疑犯還押 8月訊
恒生劫案疑犯還押 8月訊
何伯出院提堂 2500元保釋
何伯出院提堂 2500元保釋
九市速遞：香港南沙聯手招才引智 4方面推動人才服務 深化交流
九市速遞：香港南沙聯手招才引智 4方面推動人才服務 深化交流
九市速遞：粵電動自行車換新帶動4億消費
九市速遞：粵電動自行車換新帶動4億消費
九市速遞：廣汽機器人協助地鐵安檢工作
九市速遞：廣汽機器人協助地鐵安檢工作
九市速遞：深圳2025年度計劃供地1060公頃
九市速遞：深圳2025年度計劃供地1060公頃
灣區手記：父嬰室後續 ／文：尚東美
灣區手記：父嬰室後續 ／文：尚東美
【Emily】勞處招聘會 的士車隊都參加 運署出PO幫手宣傳 話人工吸引
【Emily】勞處招聘會 的士車隊都參加 運署出PO幫手宣傳 話人工吸引
【Emily】全國放魚日 港深「增殖放流」極危紅斑
【Emily】全國放魚日 港深「增殖放流」極危紅斑
【Emily】去同仁堂體驗搓藥丸 同學仔：比想像難
【Emily】去同仁堂體驗搓藥丸 同學仔：比想像難
【Emily】AI謄錄 立會直播將有實時字幕
【Emily】AI謄錄 立會直播將有實時字幕