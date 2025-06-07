立會問浸大學生組織帳目 校長：會抽查財務文件

選委界議員陸瀚民表示，近年多於一間大學的學生會成員涉嫌挪用公款等，關注校方有否提供適當培訓及指引，以及倘學生校董代表涉操守問題或違法行為，校董會有否權力罷免。議員鄧飛則關注現行大學條例有否賦權大學監管學生會在內的組織。

衞炳江表示，校方一直監管學生組織如何運用資金，倘牽涉刑事案件，學校會報警處理。他又稱，學生事務處要求學生會在內的組織每年提交財務預算案，如支出超出預算的三成或5000元，須提出合理說明；處方會審批資金，並會隨機抽查財務文件，逾5000元的採購均須附上報價單。浸大校董會副主席潘偉賢稱，校董會將謹慎行使權力，全面審視學生校董的提名及適合性，執行相關任命和罷免程序。

修例後校董學生代表「民選」

浸大早前向立法會提交文件，建議取消學生會會長必然校董一席，改以全日制本科生及學位以下程度學生互選產生，並再加一席研究生互選的校董、一席校友校董。新思維狄志遠稱，近年學生代表選舉投選率低，呼籲校方多宣傳，並稱學生會對大學有重要價值，冀修例後勿矮化地位。

對於修例後學生代表會如何產生，衞炳江稱將參照現時教務議會的選舉程序，由學生「全民選出」代表；參選人須簽署聲明，包括承諾盡責履職、支持大學使命和願景等，同時須申報有否紀律處分和刑事紀錄。

擬北師浸大校長任副校

衞稱，修例將副校長限制至「最多3名」，旨在確保日後增加副校長人數時，校外成員仍維持較高佔比，並透露正考慮讓「珠海校園（北師香港浸會大學）校長」陳致擔任副校長。他稱修例後各學院院長會成為校董會列席成員，無投票權，但可參與會議和討論。