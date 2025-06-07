九市速遞：香港南沙聯手招才引智 4方面推動人才服務 深化交流

根據備忘錄，兩地將聯合展開高校尋訪攬才活動，廣邀科技人才、高層次人才到香港和南沙創業，以發揮香港科研實力強勁、南沙應用場景多元的優勢，共享優質人才資源；兩地亦擬舉行多場交流活動，如粵港澳人才協同發展高峰研討會、香港國際人才高峰論壇等，推動兩地人才互動。

此外，兩地會在產學研資源對接、創新創業服務等範疇合作，例如為香港有科研成果轉化需求的科研人才，匹配對接南沙產業資源；為南沙重點企業「走出去」提供接軌國際的出海服務；提供人才安居、子女入學、項目支持等保障。兩地也會共同透過推介會、官方宣傳媒體、服務站等渠道，宣傳雙方人才政策、產業機遇、招才成果等。

南沙區政府指出，此次與香港人才辦合作，能進一步整合資源；在服務香港人才方面，當地積極推進跨境執業、法律服務、標準認證等的便利化，包括目前已在建築、工程、衛生、司法、稅務、旅遊等多個專業領域實現對港澳專業人才認可，以及推行內地首創的商事登記確認制，參照香港公司註冊制，方便港澳人才在南沙開辦企業。