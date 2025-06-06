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【Emily】新聞處稿一句三錯 澄清非AI手筆

【明報專訊】醫務衛生局早前召開癌症事務統籌委員會會議，政府新聞網上載文章發布會議內容，有眼利市民近日發現文章有啲唔對路，第一句約30個字，已經有3個明顯錯處，其中主持會議嘅署理醫衛局長李夏茵都「被改名」為李茵夏，懷疑係咪政府內部正試用人工智能（AI）系統所致。新聞處解釋，條稿係人手製作，但職員用手提電話登入系統編輯文章後，因技術問題，最終發布版本有某啲資料錯誤。

稱因技術問題 李夏茵變李茵夏

文章6月3日上載，Emily噚日下晝睇政府新聞網，文章第一句「署理公共衛生局局長李茵夏今日贊助癌症事務委員會第20次會議」，已經有3個錯處，包括醫務衛生局寫咗「公共衛生局」，李夏茵變「李茵夏」，「贊助」亦應該係「主持」先啱。

一般政府各個部門想向公眾發布信息，會經過政府新聞處新聞發布系統，向傳媒發布會議內容，而好多時候，都會改寫一個貼近嘅版本，上載到政府新聞網，同時向市民發布相關信息。

政府內部正試用生成式人工智能HKGAI V1，有市民就懷疑出錯文章係咪經人工智能撰寫。政府新聞處回覆Emily話，政府新聞網所有報道都係該處人員撰寫、編輯和發布，處方知道問題後已即時修正，並提醒所有員工最終發布前必須小心確認內容無誤。

相關字詞﹕醫務衛生局 人工智能 政府新聞處

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