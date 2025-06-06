蔡天鳳曾與前夫前家姑共膳 法官關注失蹤前互動

被告為李瑞香（63歲，退休人士）。控方昨日讀出第三份「承認事實」，稱蔡天鳳前家翁鄺球任職警員多年，2006年離職時為警長；「承認事實」指出，控方取得李與孫兒同住的何文田Kadooria單位多段閉路電視影片。

官：反映李瑞香案發時立場

控方播放單位2023年2月21日、即蔡天鳳失蹤當日的閉路電視片段，當中顯示鄺港智中午12時45分離開單位，蔡約10分鐘後帶其他人到單位，控方推斷蔡帶潛在買家「睇樓」。另一片段顯示，同月15日晚上7時45分至9時，有6人在單位一起吃晚飯，控方相信其中3人為蔡、李及鄺。陳官指出，控方需提供辨認這6人身分的證供，例如可重召蔡母張燕花作供，陳官亦關注蔡、李、鄺在單位的互動。

控方稱，蔡天鳳是否在單位出現，不影響法庭審理本案，因控方只需證明鄺港智居於該單位，而李瑞香知道此事。陳官聞言說：「審案係整體性嚟睇，你要睇個疊加效應係點㗎嘛，係咪？」陳官說，李、鄺、蔡吃飯時的互動形式，與李在案發時的立場有關，而鄺及蔡在單位是否身穿睡袍及拖鞋等居家服裝，則可顯示鄺是否「單純喺度住」，抑或與李及蔡有很強的互動，這也能反映李的立場。陳官說，控方可讓法庭從現有資料中了解更多。控方稱會安排警員藉書面供辭辨認片中人身分。審訊今續。

【案件編號：DCCC 140/24】