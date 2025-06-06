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港聞

港聞二

蔡天鳳曾與前夫前家姑共膳 法官關注失蹤前互動

【明報專訊】名媛蔡天鳳前家姑李瑞香涉向警方隱瞞兒子鄺港智行蹤，審訊昨在區院踏入第四天。控方表示，閉路電視片段顯示蔡天鳳失蹤前約一周，相信包括蔡、李及鄺在內的人曾於豪宅單位共晉晚餐。法官陳廣池關注這3人在單位的互動，認為這與李在案發時的立場有關，3人的互動對理解案情有「疊加效應」。

被告為李瑞香（63歲，退休人士）。控方昨日讀出第三份「承認事實」，稱蔡天鳳前家翁鄺球任職警員多年，2006年離職時為警長；「承認事實」指出，控方取得李與孫兒同住的何文田Kadooria單位多段閉路電視影片。

官：反映李瑞香案發時立場

控方播放單位2023年2月21日、即蔡天鳳失蹤當日的閉路電視片段，當中顯示鄺港智中午12時45分離開單位，蔡約10分鐘後帶其他人到單位，控方推斷蔡帶潛在買家「睇樓」。另一片段顯示，同月15日晚上7時45分至9時，有6人在單位一起吃晚飯，控方相信其中3人為蔡、李及鄺。陳官指出，控方需提供辨認這6人身分的證供，例如可重召蔡母張燕花作供，陳官亦關注蔡、李、鄺在單位的互動。

控方稱，蔡天鳳是否在單位出現，不影響法庭審理本案，因控方只需證明鄺港智居於該單位，而李瑞香知道此事。陳官聞言說：「審案係整體性嚟睇，你要睇個疊加效應係點㗎嘛，係咪？」陳官說，李、鄺、蔡吃飯時的互動形式，與李在案發時的立場有關，而鄺及蔡在單位是否身穿睡袍及拖鞋等居家服裝，則可顯示鄺是否「單純喺度住」，抑或與李及蔡有很強的互動，這也能反映李的立場。陳官說，控方可讓法庭從現有資料中了解更多。控方稱會安排警員藉書面供辭辨認片中人身分。審訊今續。

【案件編號：DCCC 140/24】

相關字詞﹕鄺港智 妨礙司法公正 蔡天鳳

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