同事屢驗漏水密門 前副海事處長：警覺唔夠

研訊主任質疑驗船部門文化出問題

童漢明為第43名作供的海事處證人，事發時擔任副海事處長。死因研訊主任李希哲向童指出，南丫四號曾於1996年做新船檢驗，又於2012年海難發生前經歷約7次「兩年檢」，但一直無驗船人員質疑其船尾艙不設水密門，關注資深驗船人員是否只會着經驗較淺的同事檢視船舶有否出現明顯改動等。童回應稱問題關鍵在於「驗船嘅人警覺性唔好」、「我哋啲同事警覺性唔夠囉」。

李希哲稱，事件中似乎不止一名同事出錯，質疑驗船部門文化出現問題。童漢明說：「我諗呢，可以將嗰個checklist（工作清單）寫得詳盡啲！」在李追問下，童同意海事處亦可加強培訓，但有些人反應較慢，「警覺性唔係咁易訓練到出嚟！」

副處長稱「船總長度一成」常識 詫異同事不知

早前有驗船人員供稱不認識「船總長度一成」的規例，童漢明昨在家屬一方的代表大狀譚俊傑詢問下表示對此感到「驚奇」，形容該規例屬「常識」，「我都係冇人教，我都係自己睇」。童又說，若驗船人員發現船有問題，應「寫低」讓同事跟進，而非「由得佢」。

廖漢波：驗船與培訓不會「去到我層次」

庭上昨亦傳召兩任海事處前處長、包括2006至2011年的處長譚百樂（Roger Tupper）及於海難期間出任處長的廖漢波作供。在譚俊傑詢問下，由海事主任做起、2011年升任處長的廖漢波稱，驗船主任的工作「完全係另外一瓣」，他不知道新船最後檢查階段須檢驗船的水密裝置，亦不清楚本地船舶安全組人員訓練詳情，稱相關事宜不會「去到我個層次」。

調查報告指從屬混亂 廖不同意

前運輸及房屋局2014年就南丫海難針對海事處人員發表調查報告，指海事處本地船舶安全組在關鍵時段「上下級從屬關係混亂」，又質疑就本地船舶安全組而言，管理層未有適當把期望傳達給前線人員等。廖漢波昨稱，不同意海難前出現上述情况，但同意海事處在監察、培訓、備存資料及員工溝通上有改善空間。

譚百樂則提到，他擔任處長期間對於海事處向前線人員提供的培訓並無擔憂。就處方當時有否向驗船主任或督察提供制度化訓練，譚說有關訓練由部門主事人負責，他沒深究各部門如何培訓員工。

【案件編號：CCDI 1075-1113/12】

明報記者

（南丫海難）