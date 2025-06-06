明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

的士司機疑遭箍頸亡 西隧職員：被客辱罵全無激動

【明報專訊】的士司機2012年疑遭警員箍頸而癱瘓近一個月後不治一案，死因庭昨日繼續展開研訊。一名時任西隧職員供稱，事發時事主所駕的士抵達西隧九龍收費亭，乘客責罵事主，說粗言穢語及斥事主「steal money（偷錢）」，又拍打的士車身，事主一開始保持沉默，「由頭到尾都唔係好激動」。

乘客稱被打無告訴警

涉事日籍乘客、商人齊藤貴裕昨日繼續作供。他於2012年11月11日與妻子乘搭事主陳輝旺（終年65歲）所駕的士，早前稱因為事主擅自取道西隧而起爭執。他說，他在現場沒主動向警察說他被事主打，警察可能看見他的臉有傷，才幫他叫救護車。

事發時在西隧九龍收費亭當值的職員劉錦興作供表示，當晚近10時，事主所駕的士駛至他負責的收費亭，他注意到車內男乘客在喧嘩，又下車拍打的士車尾及司機前方的擋風玻璃。劉稱隱約聽到男乘客以英語斥罵事主，指事主「steal money」，事主則保持沉默。

劉錦興續稱，事主曾問他倘的士此刻掉頭及不用西隧，可否不收隧道費；他通知控制室，獲回覆可不收費，惟其時事主下車與男乘客起衝突。劉稱聽到事主指男乘客「唔畀錢」，猜測事主應該是見對方離開，想收回車資；最終兩人由職員帶離現場，劉錦興形容事主由始至終都沒表現很激動。

【案件編號：CCDI-477/13】

（死因研訊）

上 / 下一篇新聞

嶺大學生會4人涉挪90萬被捕 兩前任簽支票存兩現屆私帳 被指投資找卡數
嶺大學生會4人涉挪90萬被捕 兩前任簽支票存兩現屆私帳 被指投資找卡數
指學生會財政管理粗疏 警籲加強監管
指學生會財政管理粗疏 警籲加強監管
前身市建項目 深水埗映岸變青年宿舍 「酒店轉宿舍」計劃住宅改裝首例 月租最低4310
前身市建項目 深水埗映岸變青年宿舍 「酒店轉宿舍」計劃住宅改裝首例 月租最低4310
濫發免針紙醫生稱未違誠信 判刑押後
濫發免針紙醫生稱未違誠信 判刑押後
八達通Call車易迎首的士車隊
八達通Call車易迎首的士車隊
男子涉冒警冒官員 「代購名表手機」騙31萬
男子涉冒警冒官員 「代購名表手機」騙31萬
創「自由」塗鴉 陳勁輝再控3項刑毁
創「自由」塗鴉 陳勁輝再控3項刑毁
科大向兩哈佛生發取錄通知 料續有 來自內地巴基斯坦 研究生院長：全球優秀學生大洗牌
科大向兩哈佛生發取錄通知 料續有 來自內地巴基斯坦 研究生院長：全球優秀學生大洗牌
籃球博彩稅倡佔投注額50% 麥美娟：不鼓勵賭博
籃球博彩稅倡佔投注額50% 麥美娟：不鼓勵賭博
沙田恒生劫案 接贓男子自首
沙田恒生劫案 接贓男子自首
同事屢驗漏水密門 前副海事處長：警覺唔夠
同事屢驗漏水密門 前副海事處長：警覺唔夠
蔡天鳳曾與前夫前家姑共膳 法官關注失蹤前互動
蔡天鳳曾與前夫前家姑共膳 法官關注失蹤前互動
涉內幕交易 黃百鳴擬不認罪
涉內幕交易 黃百鳴擬不認罪
何伯留醫 押後下周訊
何伯留醫 押後下周訊
科技園領16科企赴美生物科技大會 去年參與公司獲逾億潛在投資
科技園領16科企赴美生物科技大會 去年參與公司獲逾億潛在投資
首間婦女康健「樂妍站」下周柴灣開幕
首間婦女康健「樂妍站」下周柴灣開幕
寶蓮寺棄狗案 廚師認虐畜保釋候判
寶蓮寺棄狗案 廚師認虐畜保釋候判
潮行GBA：初夏園遊 蓮池悠悠
潮行GBA：初夏園遊 蓮池悠悠
灣區手記：文博會風波 ／文：尚東美
灣區手記：文博會風波 ／文：尚東美
【Emily】新聞處稿一句三錯 澄清非AI手筆
【Emily】新聞處稿一句三錯 澄清非AI手筆
【Emily】「提子」金鐘生日P 擺急口令擂台
【Emily】「提子」金鐘生日P 擺急口令擂台
【Emily】動物組織扮巨蟒 抗議名店賣蛇皮產品
【Emily】動物組織扮巨蟒 抗議名店賣蛇皮產品
【Emily】霍啟剛倡放寬牌照救戲院 舉例內地打住邊爐睇戲……
【Emily】霍啟剛倡放寬牌照救戲院 舉例內地打住邊爐睇戲……
【Emily】講座教區議員應對傳媒 有時寧做「錄音機」莫講錯
【Emily】講座教區議員應對傳媒 有時寧做「錄音機」莫講錯
【Emily】六五環境日活動 重慶交棒粵港澳
【Emily】六五環境日活動 重慶交棒粵港澳