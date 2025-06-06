的士司機疑遭箍頸亡 西隧職員：被客辱罵全無激動

乘客稱被打無告訴警

涉事日籍乘客、商人齊藤貴裕昨日繼續作供。他於2012年11月11日與妻子乘搭事主陳輝旺（終年65歲）所駕的士，早前稱因為事主擅自取道西隧而起爭執。他說，他在現場沒主動向警察說他被事主打，警察可能看見他的臉有傷，才幫他叫救護車。

事發時在西隧九龍收費亭當值的職員劉錦興作供表示，當晚近10時，事主所駕的士駛至他負責的收費亭，他注意到車內男乘客在喧嘩，又下車拍打的士車尾及司機前方的擋風玻璃。劉稱隱約聽到男乘客以英語斥罵事主，指事主「steal money」，事主則保持沉默。

劉錦興續稱，事主曾問他倘的士此刻掉頭及不用西隧，可否不收隧道費；他通知控制室，獲回覆可不收費，惟其時事主下車與男乘客起衝突。劉稱聽到事主指男乘客「唔畀錢」，猜測事主應該是見對方離開，想收回車資；最終兩人由職員帶離現場，劉錦興形容事主由始至終都沒表現很激動。

【案件編號：CCDI-477/13】

（死因研訊）