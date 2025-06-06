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港聞

港聞二

男子涉冒警冒官員 「代購名表手機」騙31萬

【明報專訊】一名男子涉於去年至本年5月三度冒充政府官員、警員及食環職員行騙，訛稱可以低價代購名表、手機及演唱會門票，收款後隨即失蹤，3人損失共約31萬元。警方周二在紅磡一酒店拘捕涉案男子，檢獲一批偽鈔、假護照及假金條等。被捕57歲男子涉嫌冒警、冒充公職人員、以欺騙手段取得財產、管有偽鈔及管有虛假文書，案件今在九龍城裁判法院提堂。

警方上月分別接獲兩宗報案，當中稱遭一名自稱政府官員或警員的男騙徒訛稱可以優惠價代購手機或透過關係買演唱會門票，兩名事主共付1.1萬元後，騙徒失去聯絡。

油尖警區刑事部翻查大量閉路電視、包括警方「銳眼」閉路電視系統，鎖定涉案男子。探員周二持法庭手令突擊搜查紅磡一間酒店，在房間拘捕並扣查一男，檢獲5本假外國護照、5疊面值500歐元的道具偽鈔、一批懷疑假金條、假金鏈、冒牌名表、懲教署鴨舌帽、3部手機等。

搭訕稱有平貨 3人受騙

首案發生於去年4月10日，深水埗一餐廳負責人工作期間，騙徒上前搭訕並訛稱食環署職員，聲稱有門路可平價購買名貴手表，收取事主約30萬元後失聯。另一事主上月1日在油麻地一飲品店工作期間，騙徒買飲品時搭訕自稱政府官員，即場假裝致電下屬訂購演唱會門票，事主誤信為真，要求以正價協助訂票，騙徒收取3700元後銷聲匿迹。上月28日，騙徒向尖沙嘴一鐘表檔東主展示身穿警察制服的相片、詢問事主是否認得他，其後自稱有渠道可以平價購買新款iPhone，事主不虞有詐付款7500元供代購兩部手機。

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