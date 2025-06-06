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港聞二

八達通Call車易迎首的士車隊

【明報專訊】八達通公司昨日宣布與的士車隊「BigBoss Taxi」合作，後者將成為首間加入八達通「Call車易」平台的車隊，乘客可透過八達通手機應用程式預約該車隊的士，並以八達通付款。至於平台推出時間，八達通交通業務主管鄧翠珊稱正與其他車隊洽談，適時公布。BigBoss Taxi首席營運官趙晉煒稱，車隊將於下月底前全面投入服務。

落袋易助計司機薪資

八達通將推出「Call車易」平台，將不同的士車隊整合於八達通App，平台支援八達通卡、手機八達通或八達通銀包線上付款。八達通亦為的士車隊推出「八達通落袋易」司機薪金車資結算系統，鄧翠珊稱系統可減少車隊在薪資結算的人力和時間成本，司機亦可將收入轉至商用版八達通帳戶。該系統已試行，計劃擴展至BigBoss Taxi約300名司機及更多車隊。

5支獲發牌的士車隊須於7月底前運作。趙晉煒稱，其車隊設「24/7控制室」，方便車輛調動及人員管理；車隊的6座豪華商務車將收取預約費，會參考每公里價錢及隧道費等，故難一概而論，「相信屆時收費會多收幾多，自自然然在平台上就會知道」。

被問規模 BigBoss：積極招聘

被問及車隊目前具體司機及車輛數目，趙稱每日都積極招聘，數目持續穩健上升，「如果我今天回答數字給你，可能明天已經不同」，目標愈多愈好。翻查資料，趙早前稱車隊會有300輛車，當中30輛提供「老闆感」的豪華型的士，座椅有按摩功能，目標令乘客「忘記坐緊的士」，收費會參考現時網約車平台的豪華車型定價。

根據BigBoss Taxi網站，車隊招聘的司機包括僱員司機、租車司機及車主。被問及如何維持服務質素，趙晉煒稱所有人入職前須完成香港駕駛學院合辦的課程，涵蓋的士司機違例記分制度等內容，車內亦配備監控系統，保障司機和乘客安全。

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