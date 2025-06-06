濫發免針紙醫生稱未違誠信 判刑押後

6．18召紐頓聆訊供解釋

被告王秉亮（62歲）承認分別於2022年4月14日、6月2日及6月11日共四度不誠實使用電腦。辯方昨日進一步求情表示，被告背景報告正面，他只是一介屋邨醫生，並非達官貴人和「大人物」，相較官員干犯公職人員行為失當，明顯地位較卑微；被告雖沒跟隨指引發出醫學豁免證明書，但沒違反誠信，只是盲目滿足病人要求，而且政府並無蒙受損失。

郭官聞言提出，病人可分兩種，一種會開宗明義要求獲發免針紙，另一種可能有意打針但不知身體是否適合，盼索取專業意見。辯方回應稱，案中4名事主均主動向被告索取豁免證明書，無證據顯示其他病人是否一樣。郭官追問，被告固然並非公務人員，但讓市民接種疫苗是當時政府抗疫政策重點，直接影響公共衛生成效。

稱盲目滿足病人 誤用酌情權

郭官形容，2022年「（確診新冠肺炎）數字都幾驚人」，不能單憑政府一己之力度過，需私家醫生協助，反問若被告不把關，如何稱不上影響公眾和違反誠信？郭官提到過往市民郭卓堅曾就政府宣告被告等醫生所發出的免針紙無效一事提出司法覆核，「唔係話（判決）啱定唔啱」，但顯示政府對私家醫生有「絕對信任」。

官質疑違政府「絕對信任」

辯方回應稱，被告錯誤理解自己在疫苗資助計劃的酌情權。辯方休庭索取指示後表示被告願就此解釋。郭官最終押後判刑，先召開「紐頓聆訊」。

【案件編號：DCCC 1100/24】