明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

濫發免針紙醫生稱未違誠信 判刑押後

【明報專訊】六旬男醫生於新冠疫情期間在4個半月內濫發逾6000張「免針紙」，早前承認4項「不誠實地意圖欺騙而取用電腦」罪，為同類事件首宗定罪個案。案件原定昨在區域法院判刑，辯方求情稱本案不涉違反誠信，法官郭偉健反駁稱疫情期間感染數字高企，不能單憑政府一己之力跨過，抗疫成效或取決於「幾多人打針」，並相信私家醫生會把關，反問「在此基礎下，係咪違反誠信」，辯方回應稱被告錯誤行使酌情權。郭官最終決定押後案件至本月18日召開紐頓聆訊（Newton hearing），讓被告就此解釋。

6．18召紐頓聆訊供解釋

被告王秉亮（62歲）承認分別於2022年4月14日、6月2日及6月11日共四度不誠實使用電腦。辯方昨日進一步求情表示，被告背景報告正面，他只是一介屋邨醫生，並非達官貴人和「大人物」，相較官員干犯公職人員行為失當，明顯地位較卑微；被告雖沒跟隨指引發出醫學豁免證明書，但沒違反誠信，只是盲目滿足病人要求，而且政府並無蒙受損失。

郭官聞言提出，病人可分兩種，一種會開宗明義要求獲發免針紙，另一種可能有意打針但不知身體是否適合，盼索取專業意見。辯方回應稱，案中4名事主均主動向被告索取豁免證明書，無證據顯示其他病人是否一樣。郭官追問，被告固然並非公務人員，但讓市民接種疫苗是當時政府抗疫政策重點，直接影響公共衛生成效。

稱盲目滿足病人 誤用酌情權

郭官形容，2022年「（確診新冠肺炎）數字都幾驚人」，不能單憑政府一己之力度過，需私家醫生協助，反問若被告不把關，如何稱不上影響公眾和違反誠信？郭官提到過往市民郭卓堅曾就政府宣告被告等醫生所發出的免針紙無效一事提出司法覆核，「唔係話（判決）啱定唔啱」，但顯示政府對私家醫生有「絕對信任」。

官質疑違政府「絕對信任」

辯方回應稱，被告錯誤理解自己在疫苗資助計劃的酌情權。辯方休庭索取指示後表示被告願就此解釋。郭官最終押後判刑，先召開「紐頓聆訊」。

【案件編號：DCCC 1100/24】

上 / 下一篇新聞

嶺大學生會4人涉挪90萬被捕 兩前任簽支票存兩現屆私帳 被指投資找卡數
嶺大學生會4人涉挪90萬被捕 兩前任簽支票存兩現屆私帳 被指投資找卡數
指學生會財政管理粗疏 警籲加強監管
指學生會財政管理粗疏 警籲加強監管
前身市建項目 深水埗映岸變青年宿舍 「酒店轉宿舍」計劃住宅改裝首例 月租最低4310
前身市建項目 深水埗映岸變青年宿舍 「酒店轉宿舍」計劃住宅改裝首例 月租最低4310
八達通Call車易迎首的士車隊
八達通Call車易迎首的士車隊
男子涉冒警冒官員 「代購名表手機」騙31萬
男子涉冒警冒官員 「代購名表手機」騙31萬
的士司機疑遭箍頸亡 西隧職員：被客辱罵全無激動
的士司機疑遭箍頸亡 西隧職員：被客辱罵全無激動
創「自由」塗鴉 陳勁輝再控3項刑毁
創「自由」塗鴉 陳勁輝再控3項刑毁
科大向兩哈佛生發取錄通知 料續有 來自內地巴基斯坦 研究生院長：全球優秀學生大洗牌
科大向兩哈佛生發取錄通知 料續有 來自內地巴基斯坦 研究生院長：全球優秀學生大洗牌
籃球博彩稅倡佔投注額50% 麥美娟：不鼓勵賭博
籃球博彩稅倡佔投注額50% 麥美娟：不鼓勵賭博
沙田恒生劫案 接贓男子自首
沙田恒生劫案 接贓男子自首
同事屢驗漏水密門 前副海事處長：警覺唔夠
同事屢驗漏水密門 前副海事處長：警覺唔夠
蔡天鳳曾與前夫前家姑共膳 法官關注失蹤前互動
蔡天鳳曾與前夫前家姑共膳 法官關注失蹤前互動
涉內幕交易 黃百鳴擬不認罪
涉內幕交易 黃百鳴擬不認罪
何伯留醫 押後下周訊
何伯留醫 押後下周訊
科技園領16科企赴美生物科技大會 去年參與公司獲逾億潛在投資
科技園領16科企赴美生物科技大會 去年參與公司獲逾億潛在投資
首間婦女康健「樂妍站」下周柴灣開幕
首間婦女康健「樂妍站」下周柴灣開幕
寶蓮寺棄狗案 廚師認虐畜保釋候判
寶蓮寺棄狗案 廚師認虐畜保釋候判
潮行GBA：初夏園遊 蓮池悠悠
潮行GBA：初夏園遊 蓮池悠悠
灣區手記：文博會風波 ／文：尚東美
灣區手記：文博會風波 ／文：尚東美
【Emily】新聞處稿一句三錯 澄清非AI手筆
【Emily】新聞處稿一句三錯 澄清非AI手筆
【Emily】「提子」金鐘生日P 擺急口令擂台
【Emily】「提子」金鐘生日P 擺急口令擂台
【Emily】動物組織扮巨蟒 抗議名店賣蛇皮產品
【Emily】動物組織扮巨蟒 抗議名店賣蛇皮產品
【Emily】霍啟剛倡放寬牌照救戲院 舉例內地打住邊爐睇戲……
【Emily】霍啟剛倡放寬牌照救戲院 舉例內地打住邊爐睇戲……
【Emily】講座教區議員應對傳媒 有時寧做「錄音機」莫講錯
【Emily】講座教區議員應對傳媒 有時寧做「錄音機」莫講錯
【Emily】六五環境日活動 重慶交棒粵港澳
【Emily】六五環境日活動 重慶交棒粵港澳