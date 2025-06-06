前身市建項目 深水埗映岸變青年宿舍 「酒店轉宿舍」計劃住宅改裝首例 月租最低4310

位於深水埗通州街的「東華‧南昌匯」前身是市建局與香港小輪合作發展的「映岸」，原定去年入伙，一直無正式開售。映岸共有262伙，全部改為青年宿舍用途，共提供676個宿位，是酒店青年宿舍計劃當中最多。民青局表示，映岸已取得有效旅館牌照。根據牌照事務處資料，截至上月23日映岸仍屬「正申領酒店／賓館牌照的處所」。

供676宿位 設Band房

「東華‧南昌匯」由東華三院營運，香港小輪與其簽訂5年租約。項目提供四人及二人單位，房間均配備洗衣乾衣機、電磁爐及獨立浴室，大廈設有健身室、「Band房」及燒烤場。四人單位全為兩房設計，面積369至412呎，每個宿位月租4310至4910元。二人單位分為開放式及一房單位，面積283至287呎，每個宿位月租6030至6630元。

計劃規定向青年租戶收取的租金不得多於市值租金六成。同屬市建局重建項目、同區的「映築」於2022年入伙，約300呎單位租盤現時叫價1.9萬至2萬元，「東華‧南昌匯」二人單位每月總租金最高約1.3萬元，便宜約三分之一。

項目現正接受申請，申請者須為18至30歲在職青年，在港無物業，單人及雙人申請者收入上限分別為2.8萬及5.6萬元，資產上限分別是39萬及78萬元。入住青年每年須完成至少200小時的社區或義工服務。

小輪稱租務市場好 盼穩收入

香港小輪回覆查詢表示，由於租務市場向好、租金回報率上升，以合理市值租金出租映岸作青年宿舍，可為集團帶來穩定固定收入，同時配合政府幫助青年。對於日後能否推動更多住宅變為青年宿舍，身兼青年發展委員會副主席的立法會議員梁毓偉謂青年宿舍不算「賺錢」項目，參與的商界都希望貢獻社會，相信要視乎發展商的商業決定。

政府2022年宣布推出計劃，目標5年內增加3000個宿位，連同「東華‧南昌匯」，現共提供1986個宿位，達到目標的三分之二。