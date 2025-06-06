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指學生會財政管理粗疏 警籲加強監管

【明報專訊】嶺南大學兩名前任及兩名現任學生會幹事涉嫌非法挪用經費被捕，警方昨稱事件反映學生會財政管理粗疏導致監守自盜，呼籲加強監管。嶺大回覆時重申校方正了解事件，並配合警方調查，沒回應如何加強監管學生會。嶺大學生會昨未有回覆日後如何加強財務管理。

本報昨向其餘7間資助大學查詢其學生會財務管理狀况。其中城大回覆稱，學生會一直為獨立於城大的校外註冊組織，2020年起學生會自行招收會員及會費。

中大稱目前並未設有學生會，按慣例當學生會使用會費時相關支出須交由大學審批。中大續稱，校方亦有向其他學生組織提供財務管理的建議，並提醒同學正確管理帳目及處理學生款項的重要，確保學生組織適當及合法使用資金，保障同學福祉。

浸大學生會近年兩捲挪款盜竊

過往亦曾發生大學學生會幹事涉嫌盜取或挪用公款的事件。浸大學生會前財務秘書前年以活動開支為名，盜取學生會共80萬元，事後承認兩項盜竊罪，去年判囚25個月，並須向學生會賠償22萬元。他2023年2月及4月向會方行政助理訛稱獲學生會批准提取30萬及50萬元舉辦活動，獲開出支票。另外，去年兩名浸大學生會臨時行政委員會成員及一名校外男子涉嫌串謀行騙，被指挪用學生會逾130萬元公款。

相關字詞﹕嶺大學生會 學生會 警方 嶺南大學 嶺大

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