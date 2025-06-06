籃球博彩稅倡佔投注額50% 麥美娟：不鼓勵賭博

諮詢「正面意見」94% 料對年輕人影響微

立法會民政及文化體育事務委員會下周一開會，將討論政府建議方案。民青局文件指出，據馬會資料，18至21歲投注者比例過去5年一直維持2%以下，反映增加博彩活動對年輕人影響甚微。而自足球博彩於2003年合法化以來，逾15,810億港元投注額導入合法渠道，帶來逾1160億港元博彩稅。

為期約一個月的籃球博彩規管制度公眾諮詢5月2日結束，諮詢期內共收到1063份意見，當中94%支持及提出正面意見；反對意見佔3.4%，另2.6%意見未有明確表明立場。局方稱，公眾諮詢結果顯示規範籃球博彩活動的建議獲絕大部分提出意見者支持，有部分人更建議政府加快立法進程。

政府稱參考相關意見後，決定參考規管足球博彩做法，透過修例訂立籃球博彩的規管框架，包括賦權民青局長向某公司發出籃球博彩牌照，並訂立發牌規限，以減少賭博對市民的不良影響。另修訂博獎會職能，以涵蓋籃球博彩牌照的相關事宜，又會沿用足球博彩的做法，向舉辦商徵收淨投注金的50%作籃球博彩稅。

此外，牌照條件列明有香港球隊參與或在港舉行賽事不得接受投注，持牌經營者不得接受未成年人及信用卡投注等。麥美娟重申，政府一直多管齊下處理非法賭博，包括加強執法和宣傳教育。她稱當非法賭博活動很猖獗，需要透過有限度合法途徑將這些非法賭博撥入合法賭博的情况，這是政府最後一招。

麥續稱，據輔導機構求助數字及馬會投注戶口統計，青少年賭博維持低水平，強調政府重視宣傳，已要求平和基金加強針對青少年教育。