科大向兩哈佛生發取錄通知 料續有 來自內地巴基斯坦 研究生院長：全球優秀學生大洗牌

吳宏偉昨表示，科大昨早及昨午分別向一名中國籍及一名巴基斯坦籍的哈佛研究生發放取錄通知，稱其中一人來自科學與科技領域，另一人專攻跨學科。吳相信科大陸續向更多哈佛生發放取錄通知，被問科大目標取錄多少個哈佛生，他稱科大亦很被動，需預留時間讓哈佛生考慮。

稱科大科學科技領先 匹配哈佛學科

吳稱政治因素下「全球優秀學生大洗牌」，個別學生赴美升學計劃正受阻，認為香港院校有吸引力，又自言「賣花讚花香」稱科大是年輕大學，在科學與科技領先，料與哈佛的學科可匹配；又指科大與科大廣州互補，有更多學習和交流機會，認為吸引力足夠。

科大昨表示，累計收到數十宗準備前往哈佛升學或當地學生查詢，正處理數宗轉學申請。校方相信由於華府對留學生的政策持續反覆，有不少國際學生仍然在觀望事態發展。

港大國際生申請倍增 中大稱近日接查詢

港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅昨說，校方最近收到數十名國際生申請轉入港大，按年增一倍。港大向海外留學生發出的通知提及，QS世界大學排名或泰晤士高等教育（THE）全球排名前50院校的留學生，若學生因不可控因素，如簽證政策改變，今年秋季無法在原校入學，可透過電郵盡快聯絡港大，校方可3個工作天內回覆。

另外，中大昨稱，近日曾收到來自美國院校的國際生查詢，稱若他們申請轉學至中大，將積極考慮並即時通知相關院系跟進。嶺大昨稱，上月下旬已推出「轉學生專屬申請通道」，歡迎來自全球國際生，包括哈佛等在美留學生。

美國政府與哈佛大學的風波可追溯至今年4月中，哈佛拒絕配合華府打擊校園反猶主義；哈佛被華府凍結逾20億美元（逾170億港元）聯邦撥款。上月底，美國國土安全部宣布取消哈佛的「學生和交流學者項目」資格，禁哈佛招收國際學生，外國學生亦要轉校，哈佛隨後入稟獲批臨時民事保護令，暫停新政策生效。