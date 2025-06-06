潮行GBA：初夏園遊 蓮池悠悠

明報記者 蔡宛均

廣州螺涌公園

螺涌公園位於白雲區一處住宅區，公園「鬧中取靜」，進園後映入眼簾的是一片蓮池和一條古風迴廊。河塘寬廣，水中荷葉鋪滿池塘，目之所及全是粉紅色和綠色。公園有多個涼亭，走進涼亭更能近距離欣賞滿池花色。

地址：白雲區螺湧北路8號

開放時間：上午6時至晚上10時

交通：高鐵白雲站轉網約車，車程約20分鐘，或廣州地鐵8號線鵝掌坦站轉網約車，車程約15分鐘

深圳洪湖公園

洪湖公園有多個荷塘，從公園北邊一路「南下」到彩虹橋，不同荷花池都有不同景象。如「荷美空間」的粉紅荷花一望無際，許多賞花者在此打卡。此外還有很多涼亭，如芙蓉亭、流霞亭、兩宜亭。洪湖公園每年會在夏季花期舉辦「荷花展」，其間公園會佈置盆景荷花。

地址：羅湖區文錦北路2023號

開放時間：上午6時至晚上11時

交通：深圳地鐵7號線洪湖站A出口

東莞蓮湖公園

顧名思義，蓮湖是蓮湖公園一大特色，所種荷花各式各樣。第22屆東莞橋頭荷花節將於下周五（13日）在園內的荷花廣場舉行，屆時整個湖面將被粉白色的荷花覆蓋。

地址：橋頭鎮碧蓮路3號

開放時間：全日開放

交通：常平站轉網約車，車程約30分鐘

佛山亞藝公園

作為佛山「最美十大公園之一」，亞藝公園集嶺南水鄉文化、水上森林綠意、龍舟競渡古韻為一體。公園設定時噴霧系統，霧氣為整個荷花池添上氛圍，噴灑時間為上午6時半至上午10時、下午4時半至下午6時，每隔15分鐘噴一次，每次10分鐘。園內還有由2839塊陶板組成的「亞洲藝術之門」。

地址：禪城區文華中路13號

開放時間：上午5時至凌晨零時

交通：佛山3號線亞藝公園站C出口