首間婦女康健「樂妍站」下周柴灣開幕

九龍新界兩站料9月營運

油麻地北角過渡服務點下周啟用

位於藍田和屯門的九龍樂妍站和新界樂妍站，則預計今年9月開始營運，東華三院會先在油麻地和北角設立兩個屬過渡性質的服務點，並一同於下周四啟用。

周開6日 供子宮頸癌乳癌篩查

港島樂妍站每周開放6日，每日服務至少8小時，設健康推廣及教育活動室、醫生及護士診症室、健康評估室等，提供健康評估、子宮頸癌和乳癌篩查服務等基本婦女健康服務，亦有專屬護士診所服務，會在有需要時轉介至家庭醫生跟進。

服務採用共付模式，即合資格婦女可獲政府部分資助，同時須支付指定共付額，例如乳癌篩查基本乳房造影，參加者每次要支付250元；醫生就子宮頸癌及乳癌篩查進行的評估和諮詢，每次共付額為150元；專屬護士診所服務每次支付額為80元。

綜援受助人或獲醫管局全數豁免或部分減免醫療費用的婦女，會獲地區康健中心或康健站安排到7間指定醫管局普通科門診，接受相同的預防性婦女保健及健康促進服務。

64歲或以下須先登記康健會員

基層醫療署表示，登記樂妍站服務毋須醫生轉介，64歲或以下婦女須先登記成為地區康健中心或康健站會員，先評估健康風險及基本婦女健康，並配對家庭醫生，其後按需要安排至樂妍站。截至6月1日，超過680名婦女已接受初步評估，當中逾600人獲安排至樂妍站接受服務。