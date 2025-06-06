首間婦女康健「樂妍站」下周柴灣開幕

【明報專訊】衛生署轄下婦女健康服務今年初起整合至基層醫療署的地區康健網絡，並擬分階段在港九新界設立「樂妍站」。首間投入服務位於柴灣健康院2樓的港島樂妍站下周四（12日）起運作，由東華三院營運，將為64歲或以下並符合參加資格的婦女，提供以預防為本及更個人化的婦女健康服務。
九龍新界兩站料9月營運
油麻地北角過渡服務點下周啟用
位於藍田和屯門的九龍樂妍站和新界樂妍站，則預計今年9月開始營運，東華三院會先在油麻地和北角設立兩個屬過渡性質的服務點，並一同於下周四啟用。
周開6日 供子宮頸癌乳癌篩查
港島樂妍站每周開放6日，每日服務至少8小時，設健康推廣及教育活動室、醫生及護士診症室、健康評估室等，提供健康評估、子宮頸癌和乳癌篩查服務等基本婦女健康服務，亦有專屬護士診所服務，會在有需要時轉介至家庭醫生跟進。
服務採用共付模式，即合資格婦女可獲政府部分資助，同時須支付指定共付額，例如乳癌篩查基本乳房造影，參加者每次要支付250元；醫生就子宮頸癌及乳癌篩查進行的評估和諮詢，每次共付額為150元；專屬護士診所服務每次支付額為80元。
綜援受助人或獲醫管局全數豁免或部分減免醫療費用的婦女，會獲地區康健中心或康健站安排到7間指定醫管局普通科門診，接受相同的預防性婦女保健及健康促進服務。
64歲或以下須先登記康健會員
基層醫療署表示，登記樂妍站服務毋須醫生轉介，64歲或以下婦女須先登記成為地區康健中心或康健站會員，先評估健康風險及基本婦女健康，並配對家庭醫生，其後按需要安排至樂妍站。截至6月1日，超過680名婦女已接受初步評估，當中逾600人獲安排至樂妍站接受服務。