科技園領16科企赴美生物科技大會 去年參與公司獲逾億潛在投資

【明報專訊】香港科技園本月中率領16間生物科技公司，出席美國波士頓舉辦的國際生物科技大會（BIO 2025）。科技園表示去年參與的初創公司及科企，共找到逾1億元潛在投資額，有研發流感及新冠疫苗技術解決方案的本地科企期望今次能夠尋找大型藥廠合作及投資機會。對於美國政府昨正式宣布對即將到哈佛大學就讀的國際學生發出簽證禁令，有科企認為目前是吸引人才回流的良機。
科技園於本月16至19日，連同本港16間科企前往美國出席BIO 2025，包括疫苗技術研發、基因編輯技術，及免疫療法等公司參與，部分科企由本地兩間大學醫學院派出。香港科技園公司創新發展總監簡依雯表示，此行安排與哈佛、劍橋等院校業界交流，另安排生物科技比賽令企業於當地有曝光機會。
簡依雯表示，早期的初創公司需募集資金，從參與BIO 2024的公司所蒐集的意見反映，兩至三間早期的初創公司覓得潛在投資者共約5000萬元，而較成熟的初創企業能將研發成果商品化，可取得的潛在投資額約6000萬元。
科企預測病毒變異 盼接觸大藥廠
今年首次參與大會的「貝思生物」，以開發流感及新冠疫苗病毒演化預測技術為主。該公司聚焦前期疫苗設計，透過病毒學、免疫學，及生物訊息學提出技術解決方案，例如針對流感病毒的病毒變異預測系統，以研究更高效、保護效用更強的產品，另希望透過其技術，為mRNA疫苗提供更高效能。該公司業務發展主任陳思暘表示，親身「以實體途徑」接觸大型藥廠有助與科學家及高層直接建立合作關係。陳亦表示，不少科企希望與大型藥廠合作，由科學園揀選作代表更易獲藥廠認證，「同人哋講我哋最先進、最前沿」。
另一科企「艾貝樂醫藥科技」開發胃腸道癌症免疫療法，該公司商務發展分析師歐夢琳表示，公司研發的治療靶點利用免疫細胞攻擊癌細胞，適用於腸胃癌、胰腺癌及膽管癌等，正進入國際臨牀研究階段，需要大量資金。歐稱，有內地投資者表示興趣，公司希望有美國投資者加入投資。
有科企指港創科環境好轉
哈佛風波成吸才良機
對於近年迅速改變的中美關係，對本港生物科技界的影響，醫克生物執行總裁及聯合始創人金俠形容，兩三年前本港生物科技投資環境艱難，來自美國的強勁資金不願來港。金稱，「美國新總統加諸壓力予中美兩國」，加上本港投資成本較低等因素，令近期本港創科環境好轉。金續稱，美國對哈佛國際學生就讀的禁令是「閉關鎖國」，認為目前是本港吸引人才的機會。