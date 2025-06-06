科技園領16科企赴美生物科技大會 去年參與公司獲逾億潛在投資

科技園於本月16至19日，連同本港16間科企前往美國出席BIO 2025，包括疫苗技術研發、基因編輯技術，及免疫療法等公司參與，部分科企由本地兩間大學醫學院派出。香港科技園公司創新發展總監簡依雯表示，此行安排與哈佛、劍橋等院校業界交流，另安排生物科技比賽令企業於當地有曝光機會。

簡依雯表示，早期的初創公司需募集資金，從參與BIO 2024的公司所蒐集的意見反映，兩至三間早期的初創公司覓得潛在投資者共約5000萬元，而較成熟的初創企業能將研發成果商品化，可取得的潛在投資額約6000萬元。

科企預測病毒變異 盼接觸大藥廠

今年首次參與大會的「貝思生物」，以開發流感及新冠疫苗病毒演化預測技術為主。該公司聚焦前期疫苗設計，透過病毒學、免疫學，及生物訊息學提出技術解決方案，例如針對流感病毒的病毒變異預測系統，以研究更高效、保護效用更強的產品，另希望透過其技術，為mRNA疫苗提供更高效能。該公司業務發展主任陳思暘表示，親身「以實體途徑」接觸大型藥廠有助與科學家及高層直接建立合作關係。陳亦表示，不少科企希望與大型藥廠合作，由科學園揀選作代表更易獲藥廠認證，「同人哋講我哋最先進、最前沿」。

另一科企「艾貝樂醫藥科技」開發胃腸道癌症免疫療法，該公司商務發展分析師歐夢琳表示，公司研發的治療靶點利用免疫細胞攻擊癌細胞，適用於腸胃癌、胰腺癌及膽管癌等，正進入國際臨牀研究階段，需要大量資金。歐稱，有內地投資者表示興趣，公司希望有美國投資者加入投資。

有科企指港創科環境好轉

哈佛風波成吸才良機

對於近年迅速改變的中美關係，對本港生物科技界的影響，醫克生物執行總裁及聯合始創人金俠形容，兩三年前本港生物科技投資環境艱難，來自美國的強勁資金不願來港。金稱，「美國新總統加諸壓力予中美兩國」，加上本港投資成本較低等因素，令近期本港創科環境好轉。金續稱，美國對哈佛國際學生就讀的禁令是「閉關鎖國」，認為目前是本港吸引人才的機會。