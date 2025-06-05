【Emily】曾倫敦示威被捕 訪港出席亡父攝影展 關注氣候 比利時公主：繼續爭取

公主受訪時，帶住一條巴勒斯坦國旗同印有「別再偷走巴勒斯坦人的命」手帶，佢慨嘆巴人面對種族滅絕，係當今最慘嘅危機。

「法律唔好就要奮起對抗

不能採取暴力」

公主今次來港出席喺中央圖書館舉辦、有關已故爸爸比利時國王利奧波德三世嘅熱帶雨林攝影展。佢指有時國際領袖話應對氣候變化得個講字，實際進展緩慢，都會感到氣餒，但佢舉例美國不再扮演領導角色，中國同歐洲都可接棒。

Esmeralda於2019年10月喺倫敦示威被捕，佢話當地愈來愈難示威，但鼓勵每個人都要盡所能全力爭取改變，提高社會氣候危機意識，「當一條法律唔好就要奮起對抗，同時要採取針對措施，不能採取暴力」。佢笑言雖然有時其他王室成員認為佢去得有啲盡，但家族都同意環境保護呢個基本原則。

有份協辦攝影展嘅洪都拉斯駐華大使蒙卡達（Salvador Moncada）係公主丈夫，佢話嚟過香港好多次，公主上一次係25年前，以前佢每次都去珍寶海鮮舫，本身科研出身嘅大使話自己最早1989年4月到北京交流，當時唔覺有咩異動，只覺得市面好少車，民眾都踩單車、著中山裝，同今日變化翻天覆地。