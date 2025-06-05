活在灣區：跟黑珍珠指南 北上「搵食」賀父親節

明報記者 劉敬華

黑珍珠餐廳指南被譽為「中國版米芝蓮（又稱米其林）」，為美團（3690）以打造「中國人自己的美食榜」為目標，每年初發表的中國美食指南，首份指南於2018年發布，上榜餐廳分為3個等級，由低至高分別為一鑽餐廳（聚會必吃）、二鑽餐廳（紀念日必吃）及三鑽餐廳（一生必吃一次）。根據黑珍珠餐廳指南官網公布的評審規則，該指南是以普通食客身分的匿名評委造訪餐廳評分，作為榜單的主要依據，同時配以「美團大數據」，並由國家權威公證機構進行公證，以遴選出最終美食指南，而評選標準涵蓋烹飪出品、服務環境及傳承創新等三方面。

同一品牌餐廳 內地消費低於港

今年初發表的「2025黑珍珠餐廳指南」名單，合計有來自34個中外城市的370家餐廳上榜，當中大灣區城市香港、廣州、澳門及深圳均有餐廳上榜（見表1），區內僅4家餐廳獲最高等級三鑽，其中兩家為香港餐廳，同樣位於中環的好酒好蔡及大班樓，其餘兩家為澳門餐廳，新葡京酒店內的天巢法國餐廳，以及位於路氹的譽瓏軒；區內登榜的二鑽餐廳達18家，獲一鑽的餐廳更達69家。

部分餐廳更是香港及內地店同時上榜，一般而言，內地物價較香港為低，意味於內地有機會以更高性價比品嚐同一品牌的黑珍珠餐廳，如好酒好蔡便是其中之一，於今年的黑珍珠榜單中，好酒好蔡的香港店獲三鑽，其廣州店也獲二鑽，而根據黑珍珠餐廳指南網站顯示，前者的人均消費達1715元（人民幣，下同），後者的人均消費則為800元。又如新榮記，其香港灣仔店及深圳平安金融中心店今年同獲一鑽，再參考黑珍珠餐廳指南網站的數據，前者人均消費約1133元，後者人均消費則為865元。

部分同為米芝蓮星級餐廳

別以為於「中國版米芝蓮」中菜較易佔據榜單高位，從公布的榜單可見此並非必然，以深圳的上榜鑽級餐廳為例，該城市唯一獲得二鑽榮譽的餐廳，為西餐廳AVANT（見表2），人均消費2252元。除價位相對較高的鑽級餐廳外，黑珍珠榜單上也不乏親民價餐廳，如深圳一鑽餐廳中，有5家人均消費低於500元，其中素食餐廳天嶼水‧茶蔬的卓悅中心店，人均消費約為398元（見表3）。又如廣州的一鑽餐廳榜單，便有約7家親民價餐廳，其中於濱江路沿線的惠食佳濱江大公館店，其人均消費可低至193元。

儘管黑珍珠與米芝蓮的評審標準略有不同，如米芝蓮主要根據盤中食材、烹飪技巧、口味的融合、菜餚所展示的創意，以及菜品的持續穩定性等五項公開評估標準作出評審，惟美味的餐廳往往能通過各式考核，因而有不少黑珍珠餐廳，同樣獲得米芝蓮的星級榮譽，如廣州文華東方酒店內的中式餐廳「江」，除為黑珍珠一鑽餐廳外，也是米芝蓮二星餐廳，人均消費約692元人民幣；又如上述的廣州親民價黑珍珠一鑽餐廳惠食佳濱江大公館店，亦為米芝蓮一星餐廳。

[活在灣區]