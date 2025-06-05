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港聞

港聞二

旅發局推實時地圖 呈景點等候時間助「錯峰」

【明報專訊】旅發局正於Discover Hong Kong平台開發「實時旅遊地圖」，文化體育及旅遊局長羅淑佩說，地圖將提供不同地區的實時旅遊資訊、景點及城市活動等，當局亦會積極推動主要旅遊景點使用資訊科技，分享訪客實時等候時間，相信有助便利旅客規劃行程及「錯峰出行」。她亦透露，旅發局已啟動「人工智能行程規劃」前期開發工作，可為旅客提供個人化行程建議。

研AI程式度身訂做行程

羅淑佩昨於立法會回覆議員口頭質詢稱，旅發局一直致力推動香港邁向智慧旅遊目的地，利用Discover Hong Kong平台隨時更新內容，提供全面、可靠和最新的旅遊資訊，例如在剛完結的內地端午節長周末特設專頁，匯集全城不同活動及優惠詳情，並涵蓋交通及景點營運等實用旅遊資訊。飲食界議員張宇人建議，可在實時旅遊地圖加入景點直徑1000公尺內的食肆資訊，並介紹相關消費優惠；羅回應說，若將大量食肆資訊標示在地圖，或令旅客混亂，但會請旅發局考慮在特定時間顯示有優惠的餐廳。

與支付平台商共享數據 助辦盛事

選委會議員陳沛良稱，不少旅遊中介平台掌握大量旅客消費行為數據，關注當局會否要求有關平台分享部分數據作分析用途。羅淑佩說，據她所知，旅發局已與支付平台展開商討試點合作方案，當局亦初步接觸一些服務供應商及平台，期望他們可在商業保密下與政府及旅發局分享數據，以便做好盛事安排及旅遊景點疏導等，透露「大家嘅意願係好」。

羅淑佩：考慮全運會立選協同宣傳

另外，粵港澳合辦的全運會及殘特奧會分別於11月9日及12月8日起舉行，立法會換屆選舉則於12月7日舉行。羅淑佩稱政府對全運會及立法會選舉均極為重視，務求宣傳「鋪天蓋地」，現時相關政策局及部門正積極研究兩項盛事宣傳事宜的協商推進安排，會適時對外公布。民建聯黃英豪建議可以運動員宣傳立法會選舉，羅稱兩項大型盛事日期相近，協同宣傳將有最大效應，亦可強化經濟效益，將考慮有關意見。她亦說，三地就全運會票務安排的磋商已到最後階段，盼盡早落實後讓旅遊業規劃產品，又透露賽事期間將推出紀念郵票。

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