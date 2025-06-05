積金拖欠書年增8% 財庫局：非等於市差

謝偉俊倡准財困商戶停供 局方稱不宜

議員謝偉俊質詢，近年僱主拖欠強積金供款個案不斷攀升，去年發出約40萬張欠供通知書，與2022及2023年數字比對，平均年增約8%；據公司註冊處資料，本港解散公司數目近年持續增加，從2022年8.8萬間增至2024年11.6萬間。謝指出，有意見認為情况與政府認為經濟勢頭持續向好看法大相徑庭，質詢當局會否探討出現巨大偏差原因。

指多涉行政問題 持續欠供會派多張

財庫局長許正宇回覆，據過往案例，大部分遭發欠供通知書個案涉及行政問題，加上僱主如持續拖欠供款會接獲多張通知書，故不宜單以欠供通知書數量評估整體僱主拖欠供款或香港整體經濟狀况。

許正宇又稱，去年約40萬張欠供通知書，約25%個案在限期內繳清欠款及附加費，其餘絕大部分會在積金局聯絡及要求後繳清，約1700宗須由積金局採取法律行動，循民事途徑追討欠款。

對於容許有經營困難的商戶及其員工暫時停供強積金的建議，許正宇表示目前法例沒有暫停或緩繳供款的安排，暫停供款也會削弱強積金制度作為退休儲蓄計劃的完整性，不僅減少僱員退休保障，對僱主的支援亦有限，不宜推行。

議員管浩鳴另問及近年破欠基金情况，勞福局長孫玉菡回覆，破欠基金去年批出4671宗申請，較2023年的3545宗增逾千宗；去年發放特惠款項總額達2.47億元，平均每宗個案獲發52,911元特惠款項，較2023年的1.55億元及43,671元分別增加約59.4%及21.2%。

獲批破欠去年增千宗 特惠款總額升六成

就濫用破欠基金情况，孫玉菡稱當局已成立跨部門專責小組主動偵查可疑個案，勞工處2020至2024年向警務處轉介5宗涉嫌濫用個案，其間沒有錄得確實存在濫用的個案。