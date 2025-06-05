車撞律政中心 助頂包者囚16月

區院暫委法官黃雅茵判刑時表示，辯方求情稱被告簡馬弗（22歲，巴基斯坦裔，報稱運輸工）案中角色輕微，但法庭拒絕接納這說法，因簡馬弗協助司機逃離現場及逃避交通意外刑責，屬關鍵角色。黃官稱，簡馬弗在案中無得益，惟控罪嚴重，加上他是經審訊定罪、沒其他減刑因素，判監16個月。

肇事司機囚18月

弟頂包囚10月

同案被告為辛格梓龍（27歲、印度裔，報稱運輸工）、辛格梓洋（25歲、印度裔，報稱工程師），兩人是兄弟，前者為肇事司機。兩人早前認罪，辛格梓龍被判囚18個月，胞弟辛格梓洋被判囚10個月。

根據控方案情，辛格梓龍2023年7月28日早上駕駛載着簡馬弗的私家車，突然衝上行人路，撞向律政中心保安更亭。車上人乘的士逃到紅磡家維邨外停車場。辛格梓龍返回住所，帶同已換上他案發時所穿衣物的胞弟到停車場。胞弟及簡馬弗乘的士返回案發現場附近，前者向警員自稱是肇事車輛司機。簡馬弗及辛格梓龍分別於同月29日及31日自首。閉路電視拍攝到案發過程，警方在司機位的安全氣袋發現辛格梓龍的基因。

【案件編號：DCCC 160/24】