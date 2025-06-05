蔡天鳳失蹤前帶人睇樓 到埗前10分鐘 鄺港智離單位

被告李瑞香（63歲，退休人士）否認一項「作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為」罪，案發於2023年2月22至23日。當時隸屬西九龍失蹤人口調查組的女警長張美蘭昨日供稱，接獲蔡天鳳2月21日失蹤的舉報後，張與3名隊員於2月23日中午12時40分到達何文田加多利山一屋苑會所會見被告，並在會面前透過警察內部系統，知道蔡的前夫鄺港智Alex正被通緝。

張美蘭表示，當時蔡天鳳的失蹤不尋常，蔡現任丈夫譚方駿和司機均稱蔡當日失蹤前曾到加多利山，司機亦曾在該處接載蔡，調查顯示蔡約逗留1小時，大堂閉路電視顯示蔡的上下車時間，與司機說法脗合。譚方駿則向警方透露，曾於2月22日在加多利山單位見過鄺港智。

陳官關注蔡天鳳有否在該單位出現，控方表示，根據閉路電視片段，蔡當日中午12時50分到達涉案屋苑，12時55分進入單位，與兩人「睇樓」，下午2時14分離開單位。被告則於早上7時15分與蔡的子女離開單位，到蔡離開時仍未回家；鄺港智則於中午12時45分離開單位。陳官聞言後說「時間咁啱，12點45分走」。

警：家姑稱蔡「第日會返嚟」

張美蘭另提及與被告會面時，被告稱與蔡的一對子女、兩名工人居於加多利山單位，負責照顧蔡的子女，與蔡輪流接送子女放學，而蔡曾表示會在2月21日接女兒放學。張說，被告亦稱蔡不時在單位陪伴子女，周末或假日會接子女到九龍塘又一村住所，「好惜小朋友」；不過對於蔡的失蹤，被告向張說「第日（蔡）會返嚟，唔使咁急」。在辯方盤問下，張透露該單位為蔡的最後露面地方。

指家姑不願警到單位問話

張續說，對於鄺港智聯絡方法及近况、丈夫鄺球無住在該單位、小朋友撫養權、單位業權等問題，被告以「唔想講，同單案件無關」等方式回答，亦不願警員到單位或到附近警署問話，只在屋苑會所接見警員。

張稱見被告態度「好堅決」，只問過鄺港智聯絡方法兩次，便無再追問。陳官問道，鄺球曾任警員，被告卻不喜歡警員；張稱對此亦感奇怪，並提及鄺球曾涉及一些案件，被陳官打斷。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 140/24】