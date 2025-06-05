蔡天鳳失蹤前帶人睇樓 到埗前10分鐘 鄺港智離單位

【明報專訊】名媛蔡天鳳前家姑被指向警隱瞞兒子鄺港智行蹤，審訊昨在區院踏入第三天。女警長供稱，蔡天鳳失蹤當天最後的露面地方是被告與蔡的子女居住的加利多山單位。控方庭上披露，閉路電視拍攝到鄺港智離開單位10分鐘後，蔡與兩人到單位「睇樓」，逗留逾一小時，法官陳廣池聞言說「時間咁啱」。
被告李瑞香（63歲，退休人士）否認一項「作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為」罪，案發於2023年2月22至23日。當時隸屬西九龍失蹤人口調查組的女警長張美蘭昨日供稱，接獲蔡天鳳2月21日失蹤的舉報後，張與3名隊員於2月23日中午12時40分到達何文田加多利山一屋苑會所會見被告，並在會面前透過警察內部系統，知道蔡的前夫鄺港智Alex正被通緝。
張美蘭表示，當時蔡天鳳的失蹤不尋常，蔡現任丈夫譚方駿和司機均稱蔡當日失蹤前曾到加多利山，司機亦曾在該處接載蔡，調查顯示蔡約逗留1小時，大堂閉路電視顯示蔡的上下車時間，與司機說法脗合。譚方駿則向警方透露，曾於2月22日在加多利山單位見過鄺港智。
陳官關注蔡天鳳有否在該單位出現，控方表示，根據閉路電視片段，蔡當日中午12時50分到達涉案屋苑，12時55分進入單位，與兩人「睇樓」，下午2時14分離開單位。被告則於早上7時15分與蔡的子女離開單位，到蔡離開時仍未回家；鄺港智則於中午12時45分離開單位。陳官聞言後說「時間咁啱，12點45分走」。
警：家姑稱蔡「第日會返嚟」
張美蘭另提及與被告會面時，被告稱與蔡的一對子女、兩名工人居於加多利山單位，負責照顧蔡的子女，與蔡輪流接送子女放學，而蔡曾表示會在2月21日接女兒放學。張說，被告亦稱蔡不時在單位陪伴子女，周末或假日會接子女到九龍塘又一村住所，「好惜小朋友」；不過對於蔡的失蹤，被告向張說「第日（蔡）會返嚟，唔使咁急」。在辯方盤問下，張透露該單位為蔡的最後露面地方。
指家姑不願警到單位問話
張續說，對於鄺港智聯絡方法及近况、丈夫鄺球無住在該單位、小朋友撫養權、單位業權等問題，被告以「唔想講，同單案件無關」等方式回答，亦不願警員到單位或到附近警署問話，只在屋苑會所接見警員。
張稱見被告態度「好堅決」，只問過鄺港智聯絡方法兩次，便無再追問。陳官問道，鄺球曾任警員，被告卻不喜歡警員；張稱對此亦感奇怪，並提及鄺球曾涉及一些案件，被陳官打斷。聆訊今續。